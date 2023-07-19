За що водія можуть заарештувати у 2023 році

За відсутність у водія талона про проходження обов’язкового технічного контролю авто передбачені серйозні покарання. Фото: umn

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтепер штрафи для водіїв за порушення правил дорожнього руху збільшені, а в деяких випадках навіть можливий арешт.

Якщо у водія відсутній талон про проходження обов’язкового технічного контролю, то згідно зі змінами до ст. 112 Кодексу України про адміністративні правопорушення автовласнику загрожує вилучення прав та призначається штраф від 850 до 1700 грн за авто, яке має несправності:

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рульового керування;

гальмової системи;

зчіпного пристрою;

зовнішнього освітлення

інші.

У деяких випадках водія можуть заарештувати на термін від 5 до 10 діб.

Також відповідальність настає за керування транспортними засобами, що використовуються для перевезення пасажирів та мають несправності або не відповідають вимогам правил дорожнього руху та технічних стандартів.

Штрафні санкції поширюються на водіїв, які керують транспортними засобами, що підлягають обов’язковому технічному контролю, але не пройшли його.

Раніше ми писали, як водіїв можуть розвести на штраф за кермування напідпитку.

Також повідомляли, що водіям можуть виписати штраф 1400 грн за розмови телефоном за кермом.