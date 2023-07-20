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Как зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине: инструкция

20 июля 2023 10:52
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине
Зарегистрировать подержанный автомобиль после экспертного исследования можно в любом сервисном центре МВД. Фото: hsc.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

При первой регистрации подержанного авто, ввозимого из-за границы, нужно сначала обязательно обратиться в службу МВД за экспертным исследованием. После этого можете смело идти в ближайший Сервисный центр МВД.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Причем стоимость административных услуг вы можете самостоятельно посчитать на онлайн-калькуляторе Главного Сервисного центра МВД.

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Какие нужны документы для первой регистрации подержанного авто, ввезенного в Украину из-за границы

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения транспортного средства;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия;
  • заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

Ранее мы писали о самых распространенных ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на водительское удостоверение. Также сообщалось, за что водителя могут арестовать в 2023 году.

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