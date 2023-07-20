Как зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине: инструкция
20 июля 2023 10:52
Зарегистрировать подержанный автомобиль после экспертного исследования можно в любом сервисном центре МВД. Фото: hsc.gov.ua
При первой регистрации подержанного авто, ввозимого из-за границы, нужно сначала обязательно обратиться в службу МВД за экспертным исследованием. После этого можете смело идти в ближайший Сервисный центр МВД.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Причем стоимость административных услуг вы можете самостоятельно посчитать на онлайн-калькуляторе Главного Сервисного центра МВД.
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- паспорт;
- идентификационный номер;
- документ на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения транспортного средства;
- таможенные документы;
- сертификат соответствия;
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
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