Как зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине

Зарегистрировать подержанный автомобиль после экспертного исследования можно в любом сервисном центре МВД. Фото: hsc.gov.ua

При первой регистрации подержанного авто, ввозимого из-за границы, нужно сначала обязательно обратиться в службу МВД за экспертным исследованием. После этого можете смело идти в ближайший Сервисный центр МВД.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Причем стоимость административных услуг вы можете самостоятельно посчитать на онлайн-калькуляторе Главного Сервисного центра МВД.

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паспорт;

идентификационный номер;

документ на транспортное средство;

документ о правомерности приобретения транспортного средства;

таможенные документы;

сертификат соответствия;

заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

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