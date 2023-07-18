ТОП-3 вживані авто, які можна продати в Україні дорожче
В Україні за останні 10 років автомобілі стабільно дорожчають. Експерти порівняли початкові ціни на авто у 2019 році та з'ясували, які авто подорожчали найбільше.
Про це написали Wheel-news.
1. Suzuki Jimny
За три роки експлуатації в Україні дорожчає порівняно з ціною нової машини на 134,2%.
2. Chery Tiggo 4
За три роки експлуатації в України дорожчає порівняно з ціною нового авто на 133,7%.
3. Toyota Land Cruiser
За три роки експлуатації в Україні дорожчає на 131,6%.
Раніше ми писали про ТОП-3 найдешевших в обслуговуванні позашляховиків у 2023 році. Ними стали:
1. 2022 Honda CR-V
- Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 254 дол.
2. 2023 Mazda CX-5
- Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 253 дол.
3. 2022 Acura MDX
- Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 532 дол.
Нагадаємо, за кермом у водія часто з'являються звички, які шкодять автомобілю. Щоб не витрачати зайві гроші на дорогий ремонт, дізнайтеся, які зовні безпечні дії можуть призвести до передчасного зносу деталей авто.