ТОП-3 вживані авто, які можна продати в Україні дорожче

Експерти назвали три моделі авто, які подорожчали за три роки експлуатації в Україні. Фото: freepik

В Україні за останні 10 років автомобілі стабільно дорожчають. Експерти порівняли початкові ціни на авто у 2019 році та з'ясували, які авто подорожчали найбільше.

Про це написали Wheel-news.

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1. Suzuki Jimny

Фото: Wikipedia

За три роки експлуатації в Україні дорожчає порівняно з ціною нової машини на 134,2% .

2. Chery Tiggo 4

Фото: chery.ua

За три роки експлуатації в України дорожчає порівняно з ціною нового авто на 133,7% .

3. Toyota Land Cruiser

Фото: toyota-ua

За три роки експлуатації в Україні дорожчає на 131,6% .

Раніше ми писали про ТОП-3 найдешевших в обслуговуванні позашляховиків у 2023 році. Ними стали:

1. 2022 Honda CR-V

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 254 дол .

2. 2023 Mazda CX-5

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 253 дол .

3. 2022 Acura MDX

Середньорічні витрати на технічне обслуговування: 532 дол .

Нагадаємо, за кермом у водія часто з'являються звички, які шкодять автомобілю. Щоб не витрачати зайві гроші на дорогий ремонт, дізнайтеся, які зовні безпечні дії можуть призвести до передчасного зносу деталей авто.