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Германські довгожителі: ТОП 5 найнадійніших німецьких двигунів

11 липня 2023 19:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найнадійніших німецьких двигунів
Двигун BMW M50 поєднує високу потужність та плавну роботу. Фото: Wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Культові автомобільні мотори мають відрізнятися потужністю, надійністю, витривалістю та економічністю споживання палива. Ці німецькі двигуни мають чудову репутацію в автолюбителів та майже без проблем прослужать багато років.

Рейтинг найбільш надійних німецьких двигунів склали експерти сайту Твоя МАШИНА.

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BMW M50

Бензинові двигуни М50 випускалися у 1990 – 1995 роках. Інженерам BMW вдалося досягнути кращих потужних характеристик мотора у верхньому діапазоні оборотів, пожертвувавши крутним моментом на низьких оборотах.

Mercedes-Benz OM617

Дизельний двигун OM617 був встановлений в різних моделях W123, W114, W126, W460 Mercedes-Benz в період з 1974 по 1985 років. Вважається одним із найвитриваліших та надійних двигунів за всю історію автомобілебудування.

Volkswagen VR6

Вперше двигун VR6 був встановлений на автомобілі Volkswagen Passat та Volkswagen Corrado у 1991. Розміщення циліндрів у двигуні схоже до розміщення в V-подібному. Відмінністю є те, що кут між циліндрами становить 15°, а не 45° або 90°. Перевагою такого кута нахилу в тому, що обертання колінчастого валу є рівномірним, як у рядному двигунові.

Audi 2.7 TDI

Дизельний двигун 2.7 TDI випускався з 2004 по 2008 рік й встановлювався тільки на дві моделі німецького концерну – А4 в кузові Б7 або А6 в кузові С6. Відомий високою ефективністю, довговічністю та високим крутним моментом.

Porsche 911 Flat-6

Двигун встановлений в спортивному автомобілі Porsche 911. Має унікальний звук. Найбільш впізнаваний мотор в німецькому автопромі.

Раніше ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.

 

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