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Германские долгожители: ТОП 5 самых надежных немецких двигателей

11 июля 2023 19:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 самых надежных немецких двигателей
Двигатель BMW M50 сочетает в себе высокую мощность и плавную работу. Фото: Wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Культовые автомобильные моторы должны отличаться мощностью, надежностью, выносливостью и экономичностью потребления топлива. Эти немецкие двигатели имеют отличную репутацию у автолюбителей и почти без проблем прослужат много лет.

Рейтинг самых надежных немецких двигателей составили эксперты сайта Твоя МАШИНА.

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BMW M50

Бензиновые двигатели М50 выпускались в 1990 – 1995 годах. Инженерам BMW удалось добиться лучших мощных характеристик мотора в верхнем диапазоне оборотов, пожертвовав крутящим моментом на низких оборотах.

Mercedes-Benz OM617

Дизельный двигатель OM617 был установлен в разных моделях W123, W114, W126, W460 Mercedes-Benz в период с 1974 по 1985 год. Считается одним из самых стойких и надежных двигателей за всю историю автомобилестроения.

Volkswagen VR6

Впервые двигатель VR6 был установлен на автомобиле Volkswagen Passat и Volkswagen Corrado в 1991. Размещение цилиндров в двигателе похоже на размещение в V-образном. Отличием является то, что угол между цилиндрами составляет 15°, а не 45° или 90°. Преимуществом такого угла наклона в том, что вращение коленчатого вала равномерно, как в рядном двигателе.

Audi 2.7 TDI

Дизельный двигатель 2.7 TDI выпускался с 2004 по 2008 год и устанавливался только на две модели германского концерна – А4 в кузове Б7 или А6 в кузове С6. Известен высокой эффективностью, долговечностью и высоким крутящим моментом.

Porsche 911 Flat-6

Двигатель установлен в спортивном автомобиле Porsche 911. Обладает уникальным звуком. Наиболее узнаваемый мотор в немецком автопроме.

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