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ТОП-3 б/у авто, которые можно продать в Украине дороже

18 июля 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 б/у авто, которые можно продать в Украине дороже
Эксперты назвали три модели авто, которые подорожали за три года эксплуатации в Украине. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине за последние 10 лет автомобили стабильно дорожают. Эксперты сравнили начальные цены на авто в 2019 году и выяснили, какие машины подорожали больше всего.

Об этом пишет Wheel-news.

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1. Suzuki Jimny

Фото: Wikipedia

За три года эксплуатации в Украине дорожает по сравнению с ценой новой машины на 134,2%.

2. Chery Tiggo 4

Фото: chery.ua

За три года эксплуатации в Украине дорожает по сравнению с ценой нового авто на 133,7%.

3. Toyota Land Cruiser

Фото: toyota-ua

За три года эксплуатации в Украине дорожает на 131,6%.

Ранее мы писали о ТОП-3 самых дешевых в обслуживании внедорожников в 2023 году. Ими стали:

1. 2022 год Honda CR-V

  • Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 254 дол.

2. 2023 г. Mazda CX-5

  • Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 253 дол.

3. 2022 года Acura MDX

  • Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 532 дол.

Напомним, за рулем у водителя часто появляются привычки, которые вредят автомобилю. Чтобы не тратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт, узнайте, какие снаружи безопасные действия могут привести к преждевременному износу деталей авто.

 

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