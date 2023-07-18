ТОП-3 б/у авто, которые можно продать в Украине дороже
В Украине за последние 10 лет автомобили стабильно дорожают. Эксперты сравнили начальные цены на авто в 2019 году и выяснили, какие машины подорожали больше всего.
Об этом пишет Wheel-news.
1. Suzuki Jimny
За три года эксплуатации в Украине дорожает по сравнению с ценой новой машины на 134,2%.
2. Chery Tiggo 4
За три года эксплуатации в Украине дорожает по сравнению с ценой нового авто на 133,7%.
3. Toyota Land Cruiser
За три года эксплуатации в Украине дорожает на 131,6%.
Ранее мы писали о ТОП-3 самых дешевых в обслуживании внедорожников в 2023 году. Ими стали:
1. 2022 год Honda CR-V
- Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 254 дол.
2. 2023 г. Mazda CX-5
- Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 253 дол.
3. 2022 года Acura MDX
- Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 532 дол.
Напомним, за рулем у водителя часто появляются привычки, которые вредят автомобилю. Чтобы не тратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт, узнайте, какие снаружи безопасные действия могут привести к преждевременному износу деталей авто.