Dacia Duster 2023: эксперты обнаружили серьезный недостаток у популярного кроссовера

Несмотря на привлекательную цену, Duster 2023 имеет проблемы с устойчивостью движения. Фото: autoua

Кроссовер Dacia Duster 2023, который очень популярен в Европе, не выдержал испытания на устойчивость. Авто провалило лосиный тест.

Независимые эксперты испытывали румынскую модель со 150-сильным 1,3-литровым турбодвигателем в одной из самых дорогих комплектаций. И попытались проехать на нем между конусами.

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Что такое лосиный тест

Это испытание автомобилей придумали в Швеции. Тест имитирует внезапное появление на дороге лося, что является распространенной ситуацией на дорогах Швеции. Для объезда препятствия требуется вдвое меньшее расстояние, чем для остановки перед ним. Поэтому если лось близко, приходится выезжать на встречную полосу, а затем сразу вернуться в ряд, чтобы не столкнуться со встречной машиной.

Как показал себя Duster 2023

В результате Dacia Duster 2023 проехала между конусами на скорости 71 км/ч, что является низким показателем для современных автомобилей. При незначительном превышении этой скорости кузов автомобиля начинал крениться и машина сбивала конусы. Эксперты отметили проблемы авто в работе системы стабилизации.

В Украине Duster 2023 продают в официальных сетях по цене от 632 600 грн .

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