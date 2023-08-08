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ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році

8 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році
Електрокари разом з гібридами вже зайняли третину світового ринку авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У червні 2023 року в усьому світі було зареєстровано понад 1,2 млн нових електромобілів. Це означає, що кожен п'ятий новий легковик на планеті був електричним.

Даний показник на 38% більше, ніж торік. А загалом електрокари разом з гібридами вже зайняли третину світового авторинку.

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Про це написав InsideEVs.

Більшість проданих у червні електрокарів були повністю електричними — 862 тис. одиниць. Гібридів купили понад у два рази менше — 400 тис.

Загалом за 6 місяців 2023 року у світі було зареєстровано понад 5,8 млн електромобілів, що становить близько 15% від загального обсягу авторинку.

ТОП-10 моделей електрокарів за червень 2023 року

У червні Tesla Model Y продовжувала залишатися найбільш продаваною моделлю електромобіля у світі, отримавши понад 132 тис. нових реєстрацій.

  1. Tesla Model Y — 132 593
  2. Tesla Model 3 — 68 850
  3. BYD Song Plus (2 221 BEV + 40 589 PHEV) — 42 810
  4. BYD Qin Plus (11 423 BEV + 30 670 PHEV) — 42 093
  5. BYD Yuan Plus (він же Atto 3) — 36 546
  6. BYD Dolphin — 26 627
  7. BYD Han (11 133 BEV + 12 173 PHEV) — 23 306
  8. GAC Aion S — 22 488
  9. GAC Aion Y — 20 587
  10. Wuling Bingo — 19 740

Після перших шести місяців року Tesla Model Y має ще більшу перевагу над іншими моделями, а Tesla Model 3 трохи випереджає сімейство BYD. Volkswagen ID.4 знаходиться за межами першої десятки на 11-й позиції.

Продажі електрокарів в Україні у липні 2023 року

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 електромобілів, повідомляє УкрАвтопром. З них 586 нових та 2878 вживаних.

Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. А у порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.

ТОП-5 нових електромобілів в Україні у липні 2023

  1. Volkswagen ID.4 — 214
  2. Volkswagen ID.6 — 44
  3. FAW Toyota BZ4X — 38
  4. Honda E — 36
  5. Dongfeng/Honda M-NV — 32

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електрокарів у липні 2023

  1. Nissan Leaf — 535
  2. Volkswagen e-Golf — 394
  3. Tesla Model 3 — 289
  4. Tesla Model Y — 190
  5. Renault Zoe — 155

Раніше ми повідомляли, що на заводі Gigafactory в Техасі Tesla побудувала перший електричний пікап Cybertruck. Також ми писали, що Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y.

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