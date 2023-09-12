ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року
12 вересня 2023 19:45
Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються. Фото: motortrend.com
У серпні 2023 року в Україні продали 1077 китайських авто, що удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Це найвищий показник виявився з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
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Яким був попит на китайські авто
- З січня по серпень українці вперше зареєстрували 7078 автомобілів, виготовлених в Китаї, майже 65% яких були новими.
- Майже 98% від загальної склали легкові автомобілі — 6,9 тис. одиниць. Вантажівок було лише 2% — 144 од. Автобусів придбали мізерну кількість — 6 од. або 0,1%.
- 79,1% авто з Китаю були електричними — 5,6 тис. од., що майже на 13% більше, ніж за весь 2022 рік.
- Лідером нових автомобілів з Китаю став Volkswagen ID.4. Їх виробляють у Фошані на заводі FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz та Аньтіні на заводі SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X.
- На другому місці з великим відривом від першого знаходиться китайська Honda M-NV, котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV.
- Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються.
ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року
- Volkswagen ID.4: 1392 одиниці;
- Honda M-NV: 548;
- Chery Tiggo 4: 339;
- Volkswagen ID.6: 275;
- Chery Tiggo 2: 201;
- MG HS: 152;
- Honda e:NS1: 137;
- Chery Jetour X70: 123;
- Haval H6: 115;
- Volkswagen ID.3: 94;
- Geely Atlas Pro: 86;
- Toyota bZ4X: 80;
- Honda e:NP1: 78;
- MG 4: 75;
- Chery Tiggo 7: 63.
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