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ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року

12 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року
Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У серпні 2023 року в Україні продали 1077 китайських авто, що удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Це найвищий показник виявився з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Яким був попит на китайські авто

  • З січня по серпень українці вперше зареєстрували 7078 автомобілів, виготовлених в Китаї, майже 65% яких були новими.
  • Майже 98% від загальної склали легкові автомобілі — 6,9 тис. одиниць. Вантажівок було лише 2% — 144 од. Автобусів придбали мізерну кількість — 6 од. або 0,1%.
  • 79,1% авто з Китаю були електричними — 5,6 тис. од., що майже на 13% більше, ніж за весь 2022 рік.
  • Лідером нових автомобілів з Китаю став Volkswagen ID.4. Їх виробляють у Фошані на заводі FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz та Аньтіні на заводі SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X.
  • На другому місці з великим відривом від першого знаходиться китайська Honda M-NV, котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV.
  • Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються.

ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року

  1. Volkswagen ID.4: 1392 одиниці;
  2. Honda M-NV: 548;
  3. Chery Tiggo 4: 339;
  4. Volkswagen ID.6: 275;
  5. Chery Tiggo 2: 201;
  6. MG HS: 152;
  7. Honda e:NS1: 137;
  8. Chery Jetour X70: 123;
  9. Haval H6: 115;
  10. Volkswagen ID.3: 94;
  11. Geely Atlas Pro: 86;
  12. Toyota bZ4X: 80;
  13. Honda e:NP1: 78;
  14. MG 4: 75;
  15. Chery Tiggo 7: 63.

Раніше ми повідомляли ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні. Також публікували ТОП 10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.

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