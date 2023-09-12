Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються. Фото: motortrend.com

У серпні 2023 року в Україні продали 1077 китайських авто, що удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Це найвищий показник виявився з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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З січня по серпень українці вперше зареєстрували 7078 автомобілів, виготовлених в Китаї, майже 65% яких були новими.

Майже 98% від загальної склали легкові автомобілі — 6,9 тис. одиниць. Вантажівок було лише 2% — 144 од. Автобусів придбали мізерну кількість — 6 од. або 0,1%.

79,1% авто з Китаю були електричними — 5,6 тис. од., що майже на 13% більше, ніж за весь 2022 рік.

Лідером нових автомобілів з Китаю став Volkswagen ID.4. Їх виробляють у Фошані на заводі FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz та Аньтіні на заводі SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X.

На другому місці з великим відривом від першого знаходиться китайська Honda M-NV, котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV.

Volkswagen ID.4. та Honda M-NV офіційно в Україну не поставляються.

ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року

Volkswagen ID.4: 1392 одиниці; Honda M-NV: 548; Chery Tiggo 4: 339; Volkswagen ID.6: 275; Chery Tiggo 2: 201; MG HS: 152; Honda e:NS1: 137; Chery Jetour X70: 123; Haval H6: 115; Volkswagen ID.3: 94; Geely Atlas Pro: 86; Toyota bZ4X: 80; Honda e:NP1: 78; MG 4: 75; Chery Tiggo 7: 63.

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