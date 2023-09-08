Xiaomi почала виробництво свого першого електрокара MS11: характеристики та ціни
Xiaomi перебуває ще на стадії дослідного виробництва, випускаючі близько 50 прототипів щотижня на заводі в Пекіні. Втім, від інсайдерів деякі характеристики електричного седана під кодовою назвою MS11 стали відомі китайським медіа.
Про це повідомив Car News China.
Офіційне схвалення виробництва електрокарів Xiaomi від Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР очікується в найближчі місяць-два, найпізніше — до кінця року. Коли компанія отримає цей документ, вона зможе розпочати промислове виробництво авто.
Хай там як, але у серпні Xiaomi почала набирати персонал на фабрику, наразі компанія шукає близько 100 осіб. Причому відбір кандидатів досить суворий, адже оффер на роботу не змогли отримати деякі люди, які працювали в Mercedes та Tesla. Масштабний набір робітників почнеться наприкінці 2023-го або на початку 2024-го, коли очікується старт масового виробництва.
Характеристики Xiaomi MS11
- Електричний седан матиме потрійний (NMC) акумулятор місткістю 101 кВт-год.
- Запас ходу 800 км.
- Зарядка постійним струмом напругою 800 В.
- Вага батареї 642 кг, її напруга сягає 726,7 В, а номінальна місткість 139 А-год.
- Щільність енергії становить 157 Вт-год/кг.
Ціна та конкуренти
- Седан MS11 коштуватиме до 27,4 тис. доларів.
- Основні конкуренти: Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03.
Раніше ми писали, що Xiaomi збирається виробляти 200 тис. електрокарів на рік. Також повідомлялося, що Xiaomi створила CyberDog — конкурента робопса Boston Dynamics — за ціною 1,5 тис. доларів.