Xiaomi почала виробництво свого першого електрокара MS11: характеристики та ціни

Запас ходу MS11 складе 800 км. Фото: carnewschina

Xiaomi перебуває ще на стадії дослідного виробництва, випускаючі близько 50 прототипів щотижня на заводі в Пекіні. Втім, від інсайдерів деякі характеристики електричного седана під кодовою назвою MS11 стали відомі китайським медіа.

Про це повідомив Car News China.

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Офіційне схвалення виробництва електрокарів Xiaomi від Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР очікується в найближчі місяць-два, найпізніше — до кінця року. Коли компанія отримає цей документ, вона зможе розпочати промислове виробництво авто.

Хай там як, але у серпні Xiaomi почала набирати персонал на фабрику, наразі компанія шукає близько 100 осіб. Причому відбір кандидатів досить суворий, адже оффер на роботу не змогли отримати деякі люди, які працювали в Mercedes та Tesla. Масштабний набір робітників почнеться наприкінці 2023-го або на початку 2024-го, коли очікується старт масового виробництва.

Характеристики Xiaomi MS11

Електричний седан матиме потрійний (NMC) акумулятор місткістю 101 кВт-год.

Запас ходу 800 км.

Зарядка постійним струмом напругою 800 В.

Вага батареї 642 кг, її напруга сягає 726,7 В, а номінальна місткість 139 А-год.

Щільність енергії становить 157 Вт-год/кг.

Ціна та конкуренти

Седан MS11 коштуватиме до 27,4 тис. доларів .

. Основні конкуренти: Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03.

Шпигунське фото Xiaomi MS11, який тестують на вулицях Пекіна. Фото: carnewschina

Раніше ми писали, що Xiaomi збирається виробляти 200 тис. електрокарів на рік. Також повідомлялося, що Xiaomi створила CyberDog — конкурента робопса Boston Dynamics — за ціною 1,5 тис. доларів.