Xiaomi вироблятиме 200 тисяч електрокарів на рік: чи будуть вони бюджетними

Ще у 2020 році був випущений електрокар Xpeng P7, розробку якого профінансували Xiaomi та Alibaba Group. Фото: autocentre

Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC), яка регулює нові інвестиції та виробничі потужності в автомобільній промисловості Китаю, дала добро на виробництво електромобілів Xiaomi. Пекінська компанія пообіцяла інвестувати 10 млрд доларів протягом десяти років в автобізнес та поставила за мету виготовити 100 тис. електрокарів вже у 2024 році.

Про це повідомив Reuters.

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Дозвіл NDRC наближає Xiaomi до масового виробництва електромобілів, але компанія все ще потребує дозволу Міністерства промисловості та інформації (MIIT), яке оцінює нових автовиробників та моделі на відповідність технічним та безпековим вимогам.

Яким виробникам NDRC відмовила у 2023 році

План Tesla Inc щодо розширення свого заводу в Шанхаї ще не отримав схвалення.

Lucid Group зацікавлені у виробництві автомобілів у Китаї, але ймовірність цього низька.

Чому дозволили Xiaomi

Завод компанії, який здатен виробляти 200 тис. електрокарів на рік, був відзначений муніципальним урядом Пекіна як важливий проєкт промислової модернізації.

Навіщо це Xiaomi

Компанія намагається диверсифікувати свій основний бізнес зі смартфонів на тлі падіння попиту на гаджети. Так, Xiaomi повідомила про зменшення свого останнього квартального доходу на 18,9% у травні.

Наразі Xiaomi планує використовувати тисячі своїх фірмових магазинів, зокрема як шоуруми для продажу електромобілів.

Що відбувається з китайським ринком електрокарів

Наприкінці 2022-го вся автомобільна промисловість Китаю була здатна виробляти 43 млн машин щорічно, але їхній коефіцієнт використання становив лише 54,5%, порівняно з 66,6% у 2017 році. Не оминула криза й сегмент "зелених" авто.

Скільки коштуватимуть електрокари Xiaomi

На початку липня повідомлялося, що перший електромобіль Xiaomi коштуватиме 20 777 доларів. З огляду на очікувані характеристики авто, такий цінник був визнаний бюджетним.

Загалом Xiaomi відома тим, що часто випускає дешевші варіанти флагманських моделей без особливої втрати якості.

Наприклад, на початку місяця компанія представила потужний бюджетний смартфон Redmi 12 5G. А у липні випустила гігантський телевізор за ціною смартфона.