Xiaomi будет производить 200 тысяч электрокаров в год: будут ли они бюджетными

Еще в 2020 году был выпущен электрокар Xpeng P7, разработку которого профинансировали Xiaomi и Alibaba Group. Фото: autocentre

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), регулирующая новые инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности Китая, дала добро на производство электромобилей Xiaomi. Пекинская компания пообещала инвестировать 10 млрд долларов в течение десяти лет в автобизнес и поставила цель изготовить 100 тыс. электрокаров уже в 2024 году.

Об этом сообщил Reuters.

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Почему позволили Xiaomi

Завод компании, способный производить 200 тыс. электрокаров в год, был отмечен муниципальным правительством Пекина как важный проект промышленной модернизации.

Зачем это Xiaomi

Компания пытается диверсифицировать свой основной бизнес со смартфонами на фоне падения спроса на гаджеты. Так, Xiaomi сообщила об уменьшении своего последнего квартального дохода на 18,9% в мае.

Xiaomi планирует использовать тысячи своих фирменных магазинов, в частности. в качестве шоу-румов для продажи электромобилей.

Что происходит с китайским рынком электрокаров

В конце 2022 года вся автомобильная промышленность Китая была способна производить 43 млн машин ежегодно, но их коэффициент использования составлял лишь 54,5% по сравнению с 66,6% в 2017 году. Не обошел кризис и сегмент "зеленых" авто.

Сколько будут стоить электрокары Xiaomi

В начале июля сообщалось, что первый электромобиль Xiaomi обойдется в 20 777 долларов. Учитывая ожидаемые характеристики авто, такой ценник был признан бюджетным.

Вообще Xiaomi известна тем, что часто выпускает более дешевые варианты флагманских моделей без особой потери качества.

К примеру, в начале месяца компания представила мощный бюджетный смартфон Redmi 12 5G. А в июле выпустила гигантский телевизор по цене смартфона.