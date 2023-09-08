Xiaomi начала производство своего первого электрокара MS11: характеристики и цены

Запас хода MS11 составит 800 км. Фото: carnewschina

Xiaomi находится еще на стадии опытного производства, выпуская около 50 прототипов еженедельно на заводе в Пекине. Впрочем, от инсайдеров некоторые характеристики электрического седана под кодовым названием MS11 стали известны китайским медиа.

Об этом сообщил Car News China.

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Официальное одобрение производства электрокаров Xiaomi от Министерства промышленности и информационных технологий КНР ожидается в ближайшие месяц-два, самое позднее — до конца года. Когда компания получит этот документ, она сможет приступить к промышленному производству авто.

Как бы там ни было, но в августе Xiaomi начала набирать персонал на фабрику, сейчас компания ищет около 100 человек. Причем отбор кандидатов достаточно суров, ведь оффер на работу не смогли получить некоторые люди, работавшие в Mercedes и Tesla. Масштабный набор рабочих начнется в конце 2023-го или начале 2024-го, когда ожидается старт массового производства.

Характеристики Xiaomi MS11

Электрический седан будет иметь тройной (NMC) аккумулятор емкостью 101 кВт-ч.

Запас хода 800 км.

Зарядка неизменным током напряжением 800 В.

Вес батареи 642 кг, ее напряжение достигает 726,7 В, номинальная емкость 139 А-час.

Плотность энергии составляет 157 Вт-ч/кг.

Цена и конкуренты

Седан MS11 будет стоить до 27,4 тыс. долларов .

. Основные конкуренты: Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03.

Шпионское фото Xiaomi MS11, который тестируется на улицах Пекина. Фото: carnewschina

Ранее мы писали, что Xiaomi собирается производить 200 тысяч электрокаров в год. Также сообщалось, что Xiaomi создала CyberDog — конкурента робопса Boston Dynamics — по цене 1,5 тыс. долларов.