Представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5: цены и характеристики

Дизайн Haval H5 позаимствован у суровых американских внедорожников. Фото: autohome.com.cn

На днях в Китае начались продажи нового поколения внедорожников Haval H5 в шести вариантах комплектации. Ценовой диапазон на авто колеблется от 17,6 тыс. до 21,6 тыс. долларов.

Об этом сообщил Autohome.

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Характеристики Haval H5

Габариты: 5190х1905х1835 мм, длина колесной базы 3140 мм.

Построен на рамной платформе внедорожников Tank.

Передняя часть состоит из толстых хромированных деталей и 2-спицевой вертикальной радиаторной решетки.

Установлены крупногабаритные полигональные световые кластеры.

2 л бензиновый турбомотор мощностью 218 л.с. или 2 л дизельный двигатель мощностью 166 л.с.

6-ступенчатая механическая коробка передач (в самой дешевой версии) или 8-ступенчатый автомат ZF (в остальных вариантах).

Медиа система с экраном диагональю 12,3 дюйма.

Акустическая система с 4 или 6 динамиками и усилителем.

Многофункциональный руль.

Кожаный салон.

Панорамная крыша (опционально).

Цены на Haval H5

базовый вариант: 17,6 тыс. долл.;

дизель с полным приводом: 20,4 тыс. долл.;

топовые варианты с бензиновым или дизельным моторами: 21,6 тыс. дол.

В салоне Haval H5 установлена медиа система с экраном диагональю 12,3 дюйма. Фото: autohome.com.cn

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