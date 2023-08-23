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Представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5: цены и характеристики

23 августа 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5: цены и характеристики
Дизайн Haval H5 позаимствован у суровых американских внедорожников. Фото: autohome.com.cn
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях в Китае начались продажи нового поколения внедорожников Haval H5 в шести вариантах комплектации. Ценовой диапазон на авто колеблется от 17,6 тыс. до 21,6 тыс. долларов.

Об этом сообщил Autohome.

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Характеристики Haval H5

  • Габариты: 5190х1905х1835 мм, длина колесной базы 3140 мм.
  • Построен на рамной платформе внедорожников Tank.
  • Передняя часть состоит из толстых хромированных деталей и 2-спицевой вертикальной радиаторной решетки.
  • Установлены крупногабаритные полигональные световые кластеры.
  • 2 л бензиновый турбомотор мощностью 218 л.с. или 2 л дизельный двигатель мощностью 166 л.с.
  • 6-ступенчатая механическая коробка передач (в самой дешевой версии) или 8-ступенчатый автомат ZF (в остальных вариантах).
  • Медиа система с экраном диагональю 12,3 дюйма.
  • Акустическая система с 4 или 6 динамиками и усилителем.
  • Многофункциональный руль.
  • Кожаный салон.
  • Панорамная крыша (опционально).

Цены на Haval H5

  • базовый вариант: 17,6 тыс. долл.;
  • дизель с полным приводом: 20,4 тыс. долл.;
  • топовые варианты с бензиновым или дизельным моторами: 21,6 тыс. дол.
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В салоне Haval H5 установлена медиа система с экраном диагональю 12,3 дюйма. Фото: autohome.com.cn

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