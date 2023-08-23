Представлен новый бюджетный внедорожник Haval H5: цены и характеристики
23 августа 2023 17:45
Дизайн Haval H5 позаимствован у суровых американских внедорожников. Фото: autohome.com.cn
На днях в Китае начались продажи нового поколения внедорожников Haval H5 в шести вариантах комплектации. Ценовой диапазон на авто колеблется от 17,6 тыс. до 21,6 тыс. долларов.
Об этом сообщил Autohome.
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Характеристики Haval H5
- Габариты: 5190х1905х1835 мм, длина колесной базы 3140 мм.
- Построен на рамной платформе внедорожников Tank.
- Передняя часть состоит из толстых хромированных деталей и 2-спицевой вертикальной радиаторной решетки.
- Установлены крупногабаритные полигональные световые кластеры.
- 2 л бензиновый турбомотор мощностью 218 л.с. или 2 л дизельный двигатель мощностью 166 л.с.
- 6-ступенчатая механическая коробка передач (в самой дешевой версии) или 8-ступенчатый автомат ZF (в остальных вариантах).
- Медиа система с экраном диагональю 12,3 дюйма.
- Акустическая система с 4 или 6 динамиками и усилителем.
- Многофункциональный руль.
- Кожаный салон.
- Панорамная крыша (опционально).
Цены на Haval H5
- базовый вариант: 17,6 тыс. долл.;
- дизель с полным приводом: 20,4 тыс. долл.;
- топовые варианты с бензиновым или дизельным моторами: 21,6 тыс. дол.
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