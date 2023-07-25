ТОП-5 самых надежных автомобилей десятилетия с пробегом более 300 тыс. километров.

ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км
Несмотря на заявленные производителями показатели надежности, только опыт эксплуатации может показать, чего действительно стоит авто. Экспертиза показала, что среди пятерки сверхпрочных авто сплошь японские автомобили — три модели Toyota, по одной Honda и Mazda.
Издание iSeeCars провело основательное исследование и выяснило самые надежные автомобили за десятилетие (2010-2020).
1. Toyota Camry
В 2011 году дебютировало седьмое поколение Camry. Согласно исследованиям, срок службы Toyota Camry может длиться более 358 тыс. км. И это лишь скромные подсчеты — этот автомобиль способен на большее.
2. Toyota Avalon
В 2010-2020 годах прошло почти три поколения этой модели, которую называют одним из самых выносливых седанов Toyota. Автомобиль способен на 395 тыс. км пробега без серьезных поломок.
3. Honda Accord
Модель способна в течение всего периода эксплуатации преодолеть без трагических повреждений 428 тыс. км.
4. Мазда 6
Третье поколение Mazda (2012 — по сей день) демонстрировало отличную надежность и может преодолеть пробег более 320 тыс. км.
5. Toyota Prius
Третье и четвертое поколение одного из самых крепких гибридов. Может пробежать без больших проблем 400 тыс. км.
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