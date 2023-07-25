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ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км

25 июля 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-5 самых надежных автомобилей десятилетия с пробегом более 300 тыс. километров.
Экспертиза показала, что среди пятерки сверхпрочных авто сплошь японские автомобили. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несмотря на заявленные производителями показатели надежности, только опыт эксплуатации может показать, чего действительно стоит авто. Экспертиза показала, что среди пятерки сверхпрочных авто сплошь японские автомобили — три модели Toyota, по одной Honda и Mazda.

Издание iSeeCars провело основательное исследование и выяснило самые надежные автомобили за десятилетие (2010-2020).

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1. Toyota Camry

Фото: wikipedia

В 2011 году дебютировало седьмое поколение Camry. Согласно исследованиям, срок службы Toyota Camry может длиться более 358 тыс. км. И это лишь скромные подсчеты — этот автомобиль способен на большее.

2. Toyota Avalon

Фото: thecarconnection

В 2010-2020 годах прошло почти три поколения этой модели, которую называют одним из самых выносливых седанов Toyota. Автомобиль способен на 395 тыс. км пробега без серьезных поломок.

3. Honda Accord

Фото: dowhonda

Модель способна в течение всего периода эксплуатации преодолеть без трагических повреждений 428 тыс. км.

4. Мазда 6

Фото: wikipedia

Третье поколение Mazda (2012 — по сей день) демонстрировало отличную надежность и может преодолеть пробег более 320 тыс. км.

5. Toyota Prius

Фото: thecarconnection

Третье и четвертое поколение одного из самых крепких гибридов. Может пробежать без больших проблем 400 тыс. км.

Ранее мы писали о ТОП-3 подержанных авто, которые можно продать в Украине подороже. Также публиковали рейтинг внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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