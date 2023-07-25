ТОП-5 найбільш надійних автомобілів десятиріччя з пробігом понад 300 тис. кілометрів

ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км
Попри заявлені виробниками показники надійності, лише досвід експлуатації може показати, чого насправді варте авто. Експертиза показала, що серед п'ятірки надміцних авто суцільно японські автомобілі — три моделі Toyota, по одній Honda та Mazda.
Видання iSeeCars провело ґрунтовне дослідження, та з'ясувало найнадійніші автомобілі за десятиріччя (2010-2020).
1. Toyota Camry
У 2011 році дебютувало сьоме покоління Camry. Згідно з дослідженнями термін служби Toyota Camry може тривати понад 358 тис. кілометрів. І це лише скромні підрахунки — це авто здатне на більше.
2. Toyota Avalon
У 2010-2020 роках пройшло майже три покоління цієї моделі, яку називають одним із самих витривалих седанів Toyota. Авто спроможне на 395 тис. км пробігу без серйозних поломок.
3. Honda Accord
Модель здатна протягом усього періоду експлуатації подолати без трагічних ушкоджень 428 тис. км.
4. Mazda 6
Третє покоління Mazda (2012 — до сьогодні) демонструвало чудову надійність та може подолати пробіг понад 320 тис. км.
5. Toyota Prius
Третє та четверте покоління одного з найміцніших гібридів. Може пробігти без великих проблем 400 тис. км.
Раніше ми писали про ТОП-3 вживані авто, які можна продати в Україні дорожче. Також публікували рейтинг позашляховиків з найнижчими витратами на обслуговування у 2023 році.