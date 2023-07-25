ТОП-5 найбільш надійних автомобілів десятиріччя з пробігом понад 300 тис. кілометрів

Експертиза показала, що серед п'ятірки надміцних авто суцільно японські автомобілі. Фото: google

Попри заявлені виробниками показники надійності, лише досвід експлуатації може показати, чого насправді варте авто. Експертиза показала, що серед п'ятірки надміцних авто суцільно японські автомобілі — три моделі Toyota, по одній Honda та Mazda.

Видання iSeeCars провело ґрунтовне дослідження, та з'ясувало найнадійніші автомобілі за десятиріччя (2010-2020).

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1. Toyota Camry

Фото: wikipedia

У 2011 році дебютувало сьоме покоління Camry. Згідно з дослідженнями термін служби Toyota Camry може тривати понад 358 тис. кілометрів. І це лише скромні підрахунки — це авто здатне на більше.

2. Toyota Avalon

Фото: thecarconnection

У 2010-2020 роках пройшло майже три покоління цієї моделі, яку називають одним із самих витривалих седанів Toyota. Авто спроможне на 395 тис. км пробігу без серйозних поломок.

3. Honda Accord

Фото: dowhonda

Модель здатна протягом усього періоду експлуатації подолати без трагічних ушкоджень 428 тис. км.

4. Mazda 6

Фото: wikipedia

Третє покоління Mazda (2012 — до сьогодні) демонструвало чудову надійність та може подолати пробіг понад 320 тис. км.

5. Toyota Prius

Фото: thecarconnection

Третє та четверте покоління одного з найміцніших гібридів. Може пробігти без великих проблем 400 тис. км.

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