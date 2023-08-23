Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5: ціни та характеристики arrow

Представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5: ціни та характеристики

23 серпня 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5: ціни та характеристики
Дизайн Haval H5 запозичений у суворих американських позашляховиків. Фото: autohome.com.cn
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями в Китаї розпочалися продажі нового покоління позашляховиків Haval H5 в шести варіантах комплектації. Ціновий діапазон на авто коливається від 17,6 тис. до 21,6 тис. доларів.

Про це повідомив Autohome.

Читайте також:

Характеристики Haval H5

  • Габарити: 5190 х 1905 х 1835 мм, довжина колісної бази 3140 мм.
  • Побудований на рамній платформі позашляховиків Tank.
  • Передня частина складається з товстих хромованих прикрас та 2-спицевої вертикальної решітки радіатора.
  • Встановлені великогабаритні полігональні світлові кластери.
  • 2 л бензиновий турбомотор потужністю 218 к.с. або 2 л дизельний двигун потужністю 166 к.с.
  • 6-ступінчаста механічна коробка передач (у найдешевшій версії) або 8-ступінчастий автомат ZF (у решті варіантів).
  • Медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйма.
  • Акустична система з 4 або 6 динаміками та підсилювачем.
  • Багатофункціональне кермо.
  • Шкіряний салон.
  • Панорамний дах (опціонально).

Ціни на Haval H5

  • базовий варіант: 17,6 тис. дол.;
  • дизель з повним приводом: 20,4 тис. дол.;
  • топові варіанти з бензиновим або дизельним моторами: 21,6 тис. дол.
В салоні Haval H5 встановлено медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйма. Фото: autohome.com.cn

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз