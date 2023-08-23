Представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5: ціни та характеристики
23 серпня 2023 17:45
Дизайн Haval H5 запозичений у суворих американських позашляховиків. Фото: autohome.com.cn
Днями в Китаї розпочалися продажі нового покоління позашляховиків Haval H5 в шести варіантах комплектації. Ціновий діапазон на авто коливається від 17,6 тис. до 21,6 тис. доларів.
Про це повідомив Autohome.
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Характеристики Haval H5
- Габарити: 5190 х 1905 х 1835 мм, довжина колісної бази 3140 мм.
- Побудований на рамній платформі позашляховиків Tank.
- Передня частина складається з товстих хромованих прикрас та 2-спицевої вертикальної решітки радіатора.
- Встановлені великогабаритні полігональні світлові кластери.
- 2 л бензиновий турбомотор потужністю 218 к.с. або 2 л дизельний двигун потужністю 166 к.с.
- 6-ступінчаста механічна коробка передач (у найдешевшій версії) або 8-ступінчастий автомат ZF (у решті варіантів).
- Медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйма.
- Акустична система з 4 або 6 динаміками та підсилювачем.
- Багатофункціональне кермо.
- Шкіряний салон.
- Панорамний дах (опціонально).
Ціни на Haval H5
- базовий варіант: 17,6 тис. дол.;
- дизель з повним приводом: 20,4 тис. дол.;
- топові варіанти з бензиновим або дизельним моторами: 21,6 тис. дол.
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