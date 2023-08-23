Представлено новий бюджетний позашляховик Haval H5: ціни та характеристики

Дизайн Haval H5 запозичений у суворих американських позашляховиків. Фото: autohome.com.cn

Днями в Китаї розпочалися продажі нового покоління позашляховиків Haval H5 в шести варіантах комплектації. Ціновий діапазон на авто коливається від 17,6 тис. до 21,6 тис. доларів.

Про це повідомив Autohome.

Читайте також:

Характеристики Haval H5

Габарити: 5190 х 1905 х 1835 мм, довжина колісної бази 3140 мм.

Побудований на рамній платформі позашляховиків Tank.

Передня частина складається з товстих хромованих прикрас та 2-спицевої вертикальної решітки радіатора.

Встановлені великогабаритні полігональні світлові кластери.

2 л бензиновий турбомотор потужністю 218 к.с. або 2 л дизельний двигун потужністю 166 к.с.

6-ступінчаста механічна коробка передач (у найдешевшій версії) або 8-ступінчастий автомат ZF (у решті варіантів).

Медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйма.

Акустична система з 4 або 6 динаміками та підсилювачем.

Багатофункціональне кермо.

Шкіряний салон.

Панорамний дах (опціонально).

Ціни на Haval H5

базовий варіант: 17,6 тис. дол.;

дизель з повним приводом: 20,4 тис. дол.;

топові варіанти з бензиновим або дизельним моторами: 21,6 тис. дол.

В салоні Haval H5 встановлено медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйма. Фото: autohome.com.cn

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.