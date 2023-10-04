Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Шокирующее открытие: эксплуатация электрокара дороже, чем использование авто с ДВС arrow

Шокирующее открытие: эксплуатация электрокара дороже, чем использование авто с ДВС

4 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Шокирующее открытие: эксплуатация электрокара дороже, чем использование авто с ДВС
Ценовой дисбаланс особенно заметен при пользовании бюджетными электрокарами и аналогичными моделями ДВС. Фото: Ford
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новое исследование компании JD Power подчеркнуло разницу между стоимостью владения электромобилями и их аналогами с ДВС. Особенно ощутима разница в ценах на рынке бюджетных моделей электрокаров и бензиновых авто.

Об этом сообщил InsideEVs.

Читайте также:
  • Средняя пятилетняя стоимость владения электромобилем премиум-класса на 287 долларов (на 0,4%) больше, чем аналогичным автомобилем по ДВС.
  • Эксплуатация электромобилей массового рынка за этот же период стоит на 9529 долларов (или на 18%) выше их бензиновых родственников.

Причины ценового дисбаланса

Автопроизводители, которые переходят на электромобили, как правило, сначала выпускают дорогие продукты, впоследствии сменяемыми более доступными моделями. Фактически 76% продаж электромобилей приходится на рынок премиум.

"Многие дилеры премиум-брендов пользуются налоговой скидкой на лизинг электромобилей, что делает стоимость этих транспортных средств более выгодной", — рассказал исполнительный директор JD Power Брент Грубер.

Массовые марки электромобилей в большинстве своем не имеют права на налоговые льготы, а даже если и имеют, то дилеры не обязательно передают их в лизинг. Именно здесь они теряют свое конкурентное преимущество.

  • Роскошный Mercedes-Benz EQB имеет среднюю стоимость пятилетнего владения в 72107 долларов. Аналогичный автомобиль с ДВС будет стоить 71420 долларов, что всего на 687 долларов меньше.
  • Массовая модель Ford Mustang Mach-E стоит 67719 за пять лет владения, что на 16 тыс. долларов больше, чем аналогичный кроссовер с бензиновым двигателем за такой же период.

Прогноз выравнивания цен

Исследование прогнозирует, что Chevrolet Equinox EV 2024 года положит начало движению к паритету на массовом рынке. General Motors заявила, что модель, производство которой уже началось, будет стоить от 30 тыс. долларов до уплаты налогов и сборов.

Впрочем, General Motors давала аналогичные обещания по электрическим грузовикам Silverado EV и Blazer EV, которые должны были стоить 40 тыс. долларов. Но компания была вынуждена отменить эти планы и цена Silverado EV сейчас составляет более 70 тыс. долларов.

В отчете JD Power подытоживается, что сегмент электрических компактных внедорожников является приоритетным для производителей, и запланированные доступные модели могут привести к ценовому паритету с ДВС в будущем.

Ранее мы писали о двух новых моделях электрического компактного кроссовера Smart #1 2024 — Pro+ и Premium, цены на которые по сравнению с предыдущими авто линейки снижены на 1270 и 2600 долларов соответственно.

Также выпущен компактный электрический минивэн Arcfox Kaola максимально приспособленный для путешествий беременных женщин и мам с малышами, который стоит от 18 тыс. долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз