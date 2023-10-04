Шокирующее открытие: эксплуатация электрокара дороже, чем использование авто с ДВС

Ценовой дисбаланс особенно заметен при пользовании бюджетными электрокарами и аналогичными моделями ДВС. Фото: Ford

Новое исследование компании JD Power подчеркнуло разницу между стоимостью владения электромобилями и их аналогами с ДВС. Особенно ощутима разница в ценах на рынке бюджетных моделей электрокаров и бензиновых авто.

Об этом сообщил InsideEVs.

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Средняя пятилетняя стоимость владения электромобилем премиум-класса на 287 долларов (на 0,4%) больше, чем аналогичным автомобилем по ДВС.

Эксплуатация электромобилей массового рынка за этот же период стоит на 9529 долларов (или на 18%) выше их бензиновых родственников.

Причины ценового дисбаланса

Автопроизводители, которые переходят на электромобили, как правило, сначала выпускают дорогие продукты, впоследствии сменяемыми более доступными моделями. Фактически 76% продаж электромобилей приходится на рынок премиум.

"Многие дилеры премиум-брендов пользуются налоговой скидкой на лизинг электромобилей, что делает стоимость этих транспортных средств более выгодной", — рассказал исполнительный директор JD Power Брент Грубер.

Массовые марки электромобилей в большинстве своем не имеют права на налоговые льготы, а даже если и имеют, то дилеры не обязательно передают их в лизинг. Именно здесь они теряют свое конкурентное преимущество.

Роскошный Mercedes-Benz EQB имеет среднюю стоимость пятилетнего владения в 72107 долларов. Аналогичный автомобиль с ДВС будет стоить 71420 долларов, что всего на 687 долларов меньше.

Массовая модель Ford Mustang Mach-E стоит 67719 за пять лет владения, что на 16 тыс. долларов больше, чем аналогичный кроссовер с бензиновым двигателем за такой же период.

Прогноз выравнивания цен

Исследование прогнозирует, что Chevrolet Equinox EV 2024 года положит начало движению к паритету на массовом рынке. General Motors заявила, что модель, производство которой уже началось, будет стоить от 30 тыс. долларов до уплаты налогов и сборов.

Впрочем, General Motors давала аналогичные обещания по электрическим грузовикам Silverado EV и Blazer EV, которые должны были стоить 40 тыс. долларов. Но компания была вынуждена отменить эти планы и цена Silverado EV сейчас составляет более 70 тыс. долларов.

В отчете JD Power подытоживается, что сегмент электрических компактных внедорожников является приоритетным для производителей, и запланированные доступные модели могут привести к ценовому паритету с ДВС в будущем.

Ранее мы писали о двух новых моделях электрического компактного кроссовера Smart #1 2024 — Pro+ и Premium, цены на которые по сравнению с предыдущими авто линейки снижены на 1270 и 2600 долларов соответственно.

Также выпущен компактный электрический минивэн Arcfox Kaola максимально приспособленный для путешествий беременных женщин и мам с малышами, который стоит от 18 тыс. долларов.