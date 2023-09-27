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ТОП-10 самых эффективных электромобилей в 2023 году

27 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 самых эффективных электромобилей в 2023 году
Официальный запас хода электрокара не всегда совпадает с реальностью на дороге. Фото: drive.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Многие электромобили имеют впечатляющие цифры заявленного производителями запаса хода, но достичь их в реальности не так-то просто. Понятно, что покупатели ищут наиболее энергоэффективные электрокары.

Эксперты британского Autocar измерили энергоэффективность популярных электромобилей и составили ТОП-10 лучших авто по этому показателю.

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Как измеряется эффективность электромобиля

Эффективность электромобиля измеряется путем расчета километров на киловатт-час. К примеру, Volkswagen ID 3 с батареей емкостью 77 кВт-ч требует эффективности 6,4 км кВт-ч, чтобы достичь официально заявленных 558 км запаса хода.

Другими словами энергоэффективность электрокара определяется путем установления расстояния, которое он преодолеет потребляя киловатт-час энергии.

От чего зависит эффективность электромобиля

1. Вес авто

Более крупные и более тяжелые электрокросоверы страдают от лобового сопротивления, что уменьшает их запас хода по сравнению с более аэродинамическими спортивными автомобилями и хэтчбеками.

2. Погодные условия

Более теплые температуры означают, что химические реакции в аккумуляторе происходят быстрее и обеспечивают больший запас хода, тогда как более холодная погода требует больше энергии, уменьшая запас хода.

3. Манера управления авто

Скорость вождения, использование климат-контроля или кондиционера также влияют на запас хода. Часто электромобиль может проехать больше на одном заряде в городе, чем на автомагистрали, поскольку для поддержания высоких скоростей и преодоления повышенного лобового сопротивления требуется больше энергии.

ТОП-10 самых эффективных электромобилей в 2023 году

  1. Peugeot e-308 7,9 км кВт-ч;
  2. Tesla Model 3 7,2 км кВт-ч;
  3. Volkswagen ID 3 6,1 км кВт-ч;
  4. Kia Niro EV 6,1 км кВт-ч;
  5. Opel Corsa-e 6 км кВт-ч;
  6. MG 4 EV 5,8 км кВт-ч;
  7. Hyundai Ioniq 6 5,5 км кВт-ч;
  8. Skoda Enyaq iV 80 5,5 км кВт-ч;
  9. Fiat 500 Electric 5,3 км кВт-ч;
  10. Renault Mégane E-Tech Electric 5,3 км кВт-ч.

Ранее в Китае презентовали компактный электрический кроссовер Smart #1 2024. Также мы представляли ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине в сентябре 2023 года.

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