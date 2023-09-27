Официальный запас хода электрокара не всегда совпадает с реальностью на дороге. Фото: drive.com.au

Многие электромобили имеют впечатляющие цифры заявленного производителями запаса хода, но достичь их в реальности не так-то просто. Понятно, что покупатели ищут наиболее энергоэффективные электрокары.

Эксперты британского Autocar измерили энергоэффективность популярных электромобилей и составили ТОП-10 лучших авто по этому показателю.

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Как измеряется эффективность электромобиля

Эффективность электромобиля измеряется путем расчета километров на киловатт-час. К примеру, Volkswagen ID 3 с батареей емкостью 77 кВт-ч требует эффективности 6,4 км кВт-ч, чтобы достичь официально заявленных 558 км запаса хода.

Другими словами энергоэффективность электрокара определяется путем установления расстояния, которое он преодолеет потребляя киловатт-час энергии.

От чего зависит эффективность электромобиля

1. Вес авто

Более крупные и более тяжелые электрокросоверы страдают от лобового сопротивления, что уменьшает их запас хода по сравнению с более аэродинамическими спортивными автомобилями и хэтчбеками.

2. Погодные условия

Более теплые температуры означают, что химические реакции в аккумуляторе происходят быстрее и обеспечивают больший запас хода, тогда как более холодная погода требует больше энергии, уменьшая запас хода.

3. Манера управления авто

Скорость вождения, использование климат-контроля или кондиционера также влияют на запас хода. Часто электромобиль может проехать больше на одном заряде в городе, чем на автомагистрали, поскольку для поддержания высоких скоростей и преодоления повышенного лобового сопротивления требуется больше энергии.

ТОП-10 самых эффективных электромобилей в 2023 году

Peugeot e-308 ― 7,9 км кВт-ч; Tesla Model 3 ― 7,2 км кВт-ч; Volkswagen ID 3 ― 6,1 км кВт-ч; Kia Niro EV ― 6,1 км кВт-ч; Opel Corsa-e ― 6 км кВт-ч; MG 4 EV ― 5,8 км кВт-ч; Hyundai Ioniq 6 ― 5,5 км кВт-ч; Skoda Enyaq iV 80 ― 5,5 км кВт-ч; Fiat 500 Electric ― 5,3 км кВт-ч; Renault Mégane E-Tech Electric ― 5,3 км кВт-ч.

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