ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році
Багато електромобілів мають вражаючі цифри заявленого виробниками запасу ходу, але досягти їх в реальності не так вже й просто. Зрозуміло, що покупці шукають найбільш енергоефективні електрокари.
Експерти британського Autocar виміряли енергоефективність популярних електромобілів та склали ТОП-10 найкращих авто за цим показником.
Як вимірюється ефективність електромобіля
Ефективність електромобіля вимірюється шляхом розрахунку кілометрів на кіловат-годину. Наприклад, Volkswagen ID 3 з батареєю місткістю 77 кВт-год потребує ефективності 6,4 км кВт-год, щоб досягти офіційно заявлених 558 км запасу ходу.
Іншими словами енергоефективність електрокара визначається шляхом встановлення відстані, яку він подолає споживаючи кіловат-годину енергії.
Від чого залежить ефективність електромобіля
1. Вага авто
Більші та важчі електрокросовери страждають від лобового опору, що зменшує їхній запас ходу, порівняно з більш аеродинамічними спортивними автомобілями та хетчбеками.
2. Погодні умови
Тепліші температури означають, що хімічні реакції в акумуляторі відбуваються швидше і забезпечують більший запас ходу, тоді як холодніша погода вимагає більше енергії, зменшуючи запас ходу.
3. Манера керування авто
Швидкість водіння, використання клімат-контролю або кондиціонера також впливають на запас ходу. Часто електромобіль може проїхати більше на одному заряді в місті, ніж на автомагістралі, позаяк для підтримки високих швидкостей та подолання підвищеного лобового опору потрібно більше енергії.
ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році
- Peugeot e-308 ― 7,9 км кВт-год;
- Tesla Model 3 ― 7,2 км кВт-год;
- Volkswagen ID 3 ― 6,1 км кВт-год;
- Kia Niro EV ― 6,1 км кВт-год;
- Opel Corsa-e ― 6 км кВт-год;
- MG 4 EV ― 5,8 км кВт-год;
- Hyundai Ioniq 6 ― 5,5 км кВт-год;
- Skoda Enyaq iV 80 ― 5,5 км кВт-год;
- Fiat 500 Electric ― 5,3 км кВт-год;
- Renault Mégane E-Tech Electric ― 5,3 км кВт-год.
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