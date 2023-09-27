Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році arrow

ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році

27 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 найефективніших електромобілів у 2023 році
Офіційний запас ходу електрокара не завжди співпадає з реальністю на дорозі. Фото: drive.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Багато електромобілів мають вражаючі цифри заявленого виробниками запасу ходу, але досягти їх в реальності не так вже й просто. Зрозуміло, що покупці шукають найбільш енергоефективні електрокари.

Експерти британського Autocar виміряли енергоефективність популярних електромобілів та склали ТОП-10 найкращих авто за цим показником.

Читайте також:

Як вимірюється ефективність електромобіля

Ефективність електромобіля вимірюється шляхом розрахунку кілометрів на кіловат-годину. Наприклад, Volkswagen ID 3 з батареєю місткістю 77 кВт-год потребує ефективності 6,4 км кВт-год, щоб досягти офіційно заявлених 558 км запасу ходу.

Іншими словами енергоефективність електрокара визначається шляхом встановлення відстані, яку він подолає споживаючи кіловат-годину енергії.

Від чого залежить ефективність електромобіля

1. Вага авто

Більші та важчі електрокросовери страждають від лобового опору, що зменшує їхній запас ходу, порівняно з більш аеродинамічними спортивними автомобілями та хетчбеками.

2. Погодні умови

Тепліші температури означають, що хімічні реакції в акумуляторі відбуваються швидше і забезпечують більший запас ходу, тоді як холодніша погода вимагає більше енергії, зменшуючи запас ходу.

3. Манера керування авто

Швидкість водіння, використання клімат-контролю або кондиціонера також впливають на запас ходу. Часто електромобіль може проїхати більше на одному заряді в місті, ніж на автомагістралі, позаяк для підтримки високих швидкостей та подолання підвищеного лобового опору потрібно більше енергії.

ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році

  1. Peugeot e-308 7,9 км кВт-год;
  2. Tesla Model 3 7,2 км кВт-год;
  3. Volkswagen ID 3 6,1 км кВт-год;
  4. Kia Niro EV 6,1 км кВт-год;
  5. Opel Corsa-e 6 км кВт-год;
  6. MG 4 EV 5,8 км кВт-год;
  7. Hyundai Ioniq 6 5,5 км кВт-год;
  8. Skoda Enyaq iV 80 5,5 км кВт-год;
  9. Fiat 500 Electric 5,3 км кВт-год;
  10. Renault Mégane E-Tech Electric 5,3 км кВт-год.

Раніше в Китаї презентували компактний електричний кросовер Smart #1 2024. Також ми представляли ТОП-15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз