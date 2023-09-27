Офіційний запас ходу електрокара не завжди співпадає з реальністю на дорозі. Фото: drive.com.au

Багато електромобілів мають вражаючі цифри заявленого виробниками запасу ходу, але досягти їх в реальності не так вже й просто. Зрозуміло, що покупці шукають найбільш енергоефективні електрокари.

Експерти британського Autocar виміряли енергоефективність популярних електромобілів та склали ТОП-10 найкращих авто за цим показником.

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Як вимірюється ефективність електромобіля

Ефективність електромобіля вимірюється шляхом розрахунку кілометрів на кіловат-годину. Наприклад, Volkswagen ID 3 з батареєю місткістю 77 кВт-год потребує ефективності 6,4 км кВт-год, щоб досягти офіційно заявлених 558 км запасу ходу.

Іншими словами енергоефективність електрокара визначається шляхом встановлення відстані, яку він подолає споживаючи кіловат-годину енергії.

Від чого залежить ефективність електромобіля

1. Вага авто

Більші та важчі електрокросовери страждають від лобового опору, що зменшує їхній запас ходу, порівняно з більш аеродинамічними спортивними автомобілями та хетчбеками.

2. Погодні умови

Тепліші температури означають, що хімічні реакції в акумуляторі відбуваються швидше і забезпечують більший запас ходу, тоді як холодніша погода вимагає більше енергії, зменшуючи запас ходу.

3. Манера керування авто

Швидкість водіння, використання клімат-контролю або кондиціонера також впливають на запас ходу. Часто електромобіль може проїхати більше на одному заряді в місті, ніж на автомагістралі, позаяк для підтримки високих швидкостей та подолання підвищеного лобового опору потрібно більше енергії.

ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році

Peugeot e-308 ― 7,9 км кВт-год; Tesla Model 3 ― 7,2 км кВт-год; Volkswagen ID 3 ― 6,1 км кВт-год; Kia Niro EV ― 6,1 км кВт-год; Opel Corsa-e ― 6 км кВт-год; MG 4 EV ― 5,8 км кВт-год; Hyundai Ioniq 6 ― 5,5 км кВт-год; Skoda Enyaq iV 80 ― 5,5 км кВт-год; Fiat 500 Electric ― 5,3 км кВт-год; Renault Mégane E-Tech Electric ― 5,3 км кВт-год.

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