Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року arrow

ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року

20 вересня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року
Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn та Citroen C-Zero є найдешевшими вживаними електрокарами на українському ринку. Фото: facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Ріст популярності електромобілів в Україні породжують пропозицію на будь-який гаманець. Втім, обираючи авто за головним критерієм ціни, пам'ятайте, що "найдешевший" не є синонімом "найкращий".

Рейтинг найдоступніших електрокарів в Україні склав AUTO.RIA.

Читайте також:

Представлені в переліку варіанти електрокарів здебільшого мають резерв ходу близько 100 кілометрів, плюс чи мінус, з огляду на модель та стан конкретного авто. Тож якщо влаштовують подібні показники, тоді ці електромобілі стануть вам у пригоді.

1. Citroen C-Zero

  • Продається: 60 одиниць.
  • Ціна: від 5300 доларів.

2. Mitsubishi i-MiEV

  • Продається: 70 одиниць.
  • Ціна: від 5300 доларів.

3. Peugeot iOn

  • Продається: 40 одиниць.
  • Ціна: від 5500 доларів.

4. Nissan Leaf

  • Продається: 2240 одиниць.
  • Ціна: від 6000 доларів.

5. Renault Kangoo

  • Продається: 70 одиниць.
  • Ціна: від 6300 доларів.

6. Smart fortwo ED

  • Продається: 50 одиниць.
  • Ціна: від 6500 доларів.

7. Renault Fluence

  • Продається: 15 одиниць.
  • Ціна: від 7000 доларів.

8. Fiat 500e

  • Продається: 120 одиниць.
  • Ціна: від 8000 доларів.

9. Renault ZOE

  • Продається: 450 одиниць.
  • Ціна: від 8100 доларів.

10. Ford Focus EV

  • Продається: 90 одиниць.
  • Ціна: від 8200 доларів.

11. Volkswagen e-Up!

  • Продається: 50 одиниць.
  • Ціна: від 8300 доларів.

12. Chevrolet Spark EV

  • Продається: 20 одиниць.
  • Ціна: від 8900 доларів.

13. KIA Soul EV

  • Продається: 120 одиниць.
  • Ціна: від 9000 доларів.

14. BMW i3

  • Продається: 290 одиниць.
  • Ціна: від 11300 доларів.

15. Smart forfour ED

  • Продається: 20 одиниць.
  • Ціна: від 11800 доларів.

Поради експертів при покупці вживаного електрокара

  1. Коли йдеться про найдоступніші варіанти, варто перевірити історію автомобіля, наприклад за допомогою звітів VIN+ чи VIN MAX, та провести діагностику його технічного стану.
  2. Необхідно дізнатися фактичний запас ходу конкретного електрокара. Найпростіше це зробити за допомогою тестової поїздки до вичерпання 50%, а краще — майже до повного нуля заряду батареї.

Раніше ми писали, що Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона. Також компанія випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз