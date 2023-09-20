ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року

Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn та Citroen C-Zero є найдешевшими вживаними електрокарами на українському ринку. Фото: facebook

Ріст популярності електромобілів в Україні породжують пропозицію на будь-який гаманець. Втім, обираючи авто за головним критерієм ціни, пам'ятайте, що "найдешевший" не є синонімом "найкращий".

Рейтинг найдоступніших електрокарів в Україні склав AUTO.RIA.

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Представлені в переліку варіанти електрокарів здебільшого мають резерв ходу близько 100 кілометрів, плюс чи мінус, з огляду на модель та стан конкретного авто. Тож якщо влаштовують подібні показники, тоді ці електромобілі стануть вам у пригоді.

1. Citroen C-Zero

Продається: 60 одиниць.

Ціна: від 5300 доларів.

2. Mitsubishi i-MiEV

Продається: 70 одиниць.

Ціна: від 5300 доларів.

3. Peugeot iOn

Продається: 40 одиниць.

Ціна: від 5500 доларів.

4. Nissan Leaf

Продається: 2240 одиниць.

Ціна: від 6000 доларів.

5. Renault Kangoo

Продається: 70 одиниць.

Ціна: від 6300 доларів.

6. Smart fortwo ED

Продається: 50 одиниць.

Ціна: від 6500 доларів.

7. Renault Fluence

Продається: 15 одиниць.

Ціна: від 7000 доларів.

8. Fiat 500e

Продається: 120 одиниць.

Ціна: від 8000 доларів.

9. Renault ZOE

Продається: 450 одиниць.

Ціна: від 8100 доларів.

10. Ford Focus EV

Продається: 90 одиниць.

Ціна: від 8200 доларів.

11. Volkswagen e-Up!

Продається: 50 одиниць.

Ціна: від 8300 доларів.

12. Chevrolet Spark EV

Продається: 20 одиниць.

Ціна: від 8900 доларів.

13. KIA Soul EV

Продається: 120 одиниць.

Ціна: від 9000 доларів.

14. BMW i3

Продається: 290 одиниць.

Ціна: від 11300 доларів.

15. Smart forfour ED

Продається: 20 одиниць.

Ціна: від 11800 доларів.

Поради експертів при покупці вживаного електрокара

Коли йдеться про найдоступніші варіанти, варто перевірити історію автомобіля, наприклад за допомогою звітів VIN+ чи VIN MAX, та провести діагностику його технічного стану. Необхідно дізнатися фактичний запас ходу конкретного електрокара. Найпростіше це зробити за допомогою тестової поїздки до вичерпання 50%, а краще — майже до повного нуля заряду батареї.

Раніше ми писали, що Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона. Також компанія випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів.