Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів
19 вересня 2023 17:25
Panda Knight має досить стильний дизайн. Фото: Geely Weibo
У Китаї розпочалися продажі нового дешевого електрокара Geely Panda Knight. Кросовер заряджається з 30% до 80% лише за 30 хвилин та має запас ходу 200 км.
Про це повідомили CarNewsChina.
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Характеристики Panda Knight
- Габарити: 3135 х 1565 х 1655, колісна база — 2015 мм.
- Електромотор 41 к. с. та 110 Нм крутного моменту.
- Акумуляторна батарея місткістю 17,03 кВт-год.
- 14-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву.
- Оснащення: підтримка підключення через Bluetooth, кондиціонер, ABS та система управління акумулятором.
- Об'єм багажника: 800 л зі складеним заднім рядом сидінь.
- Варіанти кузова: білий, пісочний, зелений.
- Варіанти інтер'єру: зелений, білий.
Ціни на Panda Knight
Для заохочення попиту електрокар спочатку продаватиметься за зниженою ціною 6860 доларів. Для тих, хто не встигне скористатися пропозицією, модель реалізовуватимуть за 7410 доларів.
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