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Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів

19 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів
Panda Knight має досить стильний дизайн. Фото: Geely Weibo
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У Китаї розпочалися продажі нового дешевого електрокара Geely Panda Knight. Кросовер заряджається з 30% до 80% лише за 30 хвилин та має запас ходу 200 км.

Про це повідомили CarNewsChina.

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Характеристики Panda Knight

  • Габарити: 3135 х 1565 х 1655, колісна база — 2015 мм.
  • Електромотор 41 к. с. та 110 Нм крутного моменту.
  • Акумуляторна батарея місткістю 17,03 кВт-год.
  • 14-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву.
  • Оснащення: підтримка підключення через Bluetooth, кондиціонер, ABS та система управління акумулятором.
  • Об'єм багажника: 800 л зі складеним заднім рядом сидінь.
  • Варіанти кузова: білий, пісочний, зелений.
  • Варіанти інтер'єру: зелений, білий.

Ціни на Panda Knight

Для заохочення попиту електрокар спочатку продаватиметься за зниженою ціною 6860 доларів. Для тих, хто не встигне скористатися пропозицією, модель реалізовуватимуть за 7410 доларів.

В салоні розміщені 9,2-дюймова панель приладів та 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Фото: Geely Weibo

Раніше ми писали, що новий російський електрокар i-Van виявився дорожчою та гіршою копією китайського Dongfeng. Також представили ТОП 17 нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року.

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