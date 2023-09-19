Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів

Panda Knight має досить стильний дизайн. Фото: Geely Weibo

У Китаї розпочалися продажі нового дешевого електрокара Geely Panda Knight. Кросовер заряджається з 30% до 80% лише за 30 хвилин та має запас ходу 200 км.

Про це повідомили CarNewsChina.

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Характеристики Panda Knight

Габарити: 3135 х 1565 х 1655, колісна база — 2015 мм.

Електромотор 41 к. с. та 110 Нм крутного моменту.

Акумуляторна батарея місткістю 17,03 кВт-год.

14-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву.

Оснащення: підтримка підключення через Bluetooth, кондиціонер, ABS та система управління акумулятором.

Об'єм багажника: 800 л зі складеним заднім рядом сидінь.

Варіанти кузова: білий, пісочний, зелений.

Варіанти інтер'єру: зелений, білий.

Ціни на Panda Knight

Для заохочення попиту електрокар спочатку продаватиметься за зниженою ціною 6860 доларів. Для тих, хто не встигне скористатися пропозицією, модель реалізовуватимуть за 7410 доларів.

В салоні розміщені 9,2-дюймова панель приладів та 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Фото: Geely Weibo

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