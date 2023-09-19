Geely выпустила электрический кроссовер Panda Knight по цене 7 тыс. долларов

Panda Knight имеет стильный дизайн. Фото: Geely Weibo

В Китае начались продажи нового дешевого электрокара Geely Panda Knight. Кроссовер заряжается с 30% до 80% всего за 30 минут и имеет запас хода 200 км.

Об этом сообщили CarNewsChina.

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Характеристики Panda Knight

Габариты: 3135 х 1565 х 1655, колесная база — 2015 мм.

Электромотор 41 л. с. и 110 Нм крутящего момента.

Аккумуляторная батарея емкостью 17,03 кВт-ч.

14-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава.

Оснащение: поддержка подключения по Bluetooth, кондиционер, ABS и система управления аккумулятором.

Объем багажника: 800 л со сложенным задним рядом сидений.

Варианты кузова: белый, песочный, зелёный.

Варианты интерьера: зеленый, белый.

Цены на Panda Knight

Для поощрения спроса электрокар сначала будет продаваться по сниженной цене 6860 долларов. Для тех, кто не успеет воспользоваться предложением, модель будут реализовывать за 7410 долларов.

В салоне находятся 9,2-дюймовая приборная панель и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Фото: Geely Weibo

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