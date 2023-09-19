Geely выпустила электрический кроссовер Panda Knight по цене 7 тыс. долларов
В Китае начались продажи нового дешевого электрокара Geely Panda Knight. Кроссовер заряжается с 30% до 80% всего за 30 минут и имеет запас хода 200 км.
Об этом сообщили CarNewsChina.
Характеристики Panda Knight
- Габариты: 3135 х 1565 х 1655, колесная база — 2015 мм.
- Электромотор 41 л. с. и 110 Нм крутящего момента.
- Аккумуляторная батарея емкостью 17,03 кВт-ч.
- 14-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава.
- Оснащение: поддержка подключения по Bluetooth, кондиционер, ABS и система управления аккумулятором.
- Объем багажника: 800 л со сложенным задним рядом сидений.
- Варианты кузова: белый, песочный, зелёный.
- Варианты интерьера: зеленый, белый.
Цены на Panda Knight
Для поощрения спроса электрокар сначала будет продаваться по сниженной цене 6860 долларов. Для тех, кто не успеет воспользоваться предложением, модель будут реализовывать за 7410 долларов.
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