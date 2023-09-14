ТОП 17 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

Audi Q8 e-tron — единственная модель, изготовленная в Европе, вошедшая в пятерку лидеров продаж на украинском рынке электрокаров. Фото: nextcar.ua

После рекордного итога июня 2023 г., когда купили 600 новых электромобилей, в августе продажи электрического транспорта снова выросли до 690 единиц в месяц. И предложение моделей в Украине растет.

Об этом сообщило AUTO.RIA.

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Отмечается, что в пятерку лидеров продаж вошла только одна модель, изготовленная в Европе Audi Q8 e-tron.

ТОП 16 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

По итогам продаж новых автомобилей в августе (против июля 2023 года).

Volkswagen ID.4: 271 новый автомобиль (+69); Volkswagen ID.6: 61 (+15); Audi Q8 e-tron: 40 (+25); Toyota bZ4x: 39(+1); Honda e:Np1: 20 (+6); BYD Yuan Plus: 20(+7); Honda M-NV: 17(-10); Mercedes-Benz EQS: 16(+4); Honda e:Ns1: 14(-6); Hiundai Ioniq 6: 12 (+3); Volkswagen ID.3: 11(-5); MG 4: 11 (+2); BYD Tang: 11(0); BMW iX: 11(-3); Hyundai Kona Electric: 10(0); Mercedes-Benz EQA: 9 (+6); BYD Song Plus: 9 (0).

Рейтинг свидетельствует, что спрос на легковушки китайского производства в Украине растет. Вероятно, главной предпосылкой выбора является цена ниже аналогичных корейских, европейских или японских электрокаров.

Ранее мы публиковали ТОП 15 новых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2023 года. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.