ТОП 17 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
После рекордного итога июня 2023 г., когда купили 600 новых электромобилей, в августе продажи электрического транспорта снова выросли до 690 единиц в месяц. И предложение моделей в Украине растет.
Об этом сообщило AUTO.RIA.
Отмечается, что в пятерку лидеров продаж вошла только одна модель, изготовленная в Европе Audi Q8 e-tron.
ТОП 16 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
По итогам продаж новых автомобилей в августе (против июля 2023 года).
- Volkswagen ID.4: 271 новый автомобиль (+69);
- Volkswagen ID.6: 61 (+15);
- Audi Q8 e-tron: 40 (+25);
- Toyota bZ4x: 39(+1);
- Honda e:Np1: 20 (+6);
- BYD Yuan Plus: 20(+7);
- Honda M-NV: 17(-10);
- Mercedes-Benz EQS: 16(+4);
- Honda e:Ns1: 14(-6);
- Hiundai Ioniq 6: 12 (+3);
- Volkswagen ID.3: 11(-5);
- MG 4: 11 (+2);
- BYD Tang: 11(0);
- BMW iX: 11(-3);
- Hyundai Kona Electric: 10(0);
- Mercedes-Benz EQA: 9 (+6);
- BYD Song Plus: 9 (0).
Рейтинг свидетельствует, что спрос на легковушки китайского производства в Украине растет. Вероятно, главной предпосылкой выбора является цена ниже аналогичных корейских, европейских или японских электрокаров.
Ранее мы публиковали ТОП 15 новых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2023 года. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.