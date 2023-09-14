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ТОП 17 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

14 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 17 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
Audi Q8 e-tron — единственная модель, изготовленная в Европе, вошедшая в пятерку лидеров продаж на украинском рынке электрокаров. Фото: nextcar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

После рекордного итога июня 2023 г., когда купили 600 новых электромобилей, в августе продажи электрического транспорта снова выросли до 690 единиц в месяц. И предложение моделей в Украине растет.

Об этом сообщило AUTO.RIA.

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Отмечается, что в пятерку лидеров продаж вошла только одна модель, изготовленная в Европе Audi Q8 e-tron.

ТОП 16 новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

По итогам продаж новых автомобилей в августе (против июля 2023 года).

  1. Volkswagen ID.4: 271 новый автомобиль (+69);
  2. Volkswagen ID.6: 61 (+15);
  3. Audi Q8 e-tron: 40 (+25);
  4. Toyota bZ4x: 39(+1);
  5. Honda e:Np1: 20 (+6);
  6. BYD Yuan Plus: 20(+7);
  7. Honda M-NV: 17(-10);
  8. Mercedes-Benz EQS: 16(+4);
  9. Honda e:Ns1: 14(-6);
  10. Hiundai Ioniq 6: 12 (+3);
  11. Volkswagen ID.3: 11(-5);
  12. MG 4: 11 (+2);
  13. BYD Tang: 11(0);
  14. BMW iX: 11(-3);
  15. Hyundai Kona Electric: 10(0);
  16. Mercedes-Benz EQA: 9 (+6);
  17. BYD Song Plus: 9 (0).

Рейтинг свидетельствует, что спрос на легковушки китайского производства в Украине растет. Вероятно, главной предпосылкой выбора является цена ниже аналогичных корейских, европейских или японских электрокаров.

Ранее мы публиковали ТОП 15 новых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2023 года. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.

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