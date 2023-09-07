Популярный в Украине Volkswagen ID.4 модернизируют: какими будут цены
В 2024 году выйдет обновленный Volkswagen ID.4, который станет мощнее, но значительно дешевле. Эта новость порадует украинцев, ведь автомобиль является безоговорочным лидером продаж новых электромобилей в нашей стране.
Так, в августе 2023 года в Украине купили 275 новых ID.4. В отличие от Volkswagen ID.6 (модель, находящаяся на втором месте в топе), которого продали всего 58 единиц.
Вероятная цена Volkswagen ID.4
В последнее время цены на электрический кроссовер снижаются. К примеру, сегодня в Китае Volkswagen ID.4 стоит от 20 тыс. долларов. Для сравнения, всего два года назад его стоимость начиналась от 26,7 тыс. долларов.
Характеристики Volkswagen ID.4
По данным Carscoops, в 2024 году ID.4 станет более мощным, получит больший запас хода и лучшую информационно развлекательную систему.
- Версия электрокара с батареей емкостью 82 кВт∙ч получит моторы от нового седана VW ID.7.
- Мощность заднеприводной версии увеличат с 204 до 286 л.
- Мощность полноприводного авто — с 295 до 340 л. с.
- Базовая комплектация пополнится 20-дюймовыми дисками и вентиляцией кресел.
- Топовую украсят акустической системой Harmann-Kardon.
- Модель на 82 кВт-ч получит 12,9-дюймовый экран информационно развлекательной системы.
Ранее мы писали, что в США выпустили мощного соперника электрокара Tesla Model S Plaid. Также сообщали о ценах и доступности подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году.