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BMW i7 Protection: характеристики первого в мире бронированного электрокара

11 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
BMW i7 Protection: характеристики первого в мире бронированного электрокара
Конструкция BMW i7 Protection: защита пассажиров от потенциальных атак беспилотников, пуль и от осколков ручных гранат. Фото: BMW Blog
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

BMW представила новое поколение автомобилей, сочетающих высокий уровень защиты, комфорт, расширенный функционал и мощность двигателя. В частности, BMW i7 Protection позиционируется как первый в мире защищенный седан с полностью электрическим приводом, соответствующий стандартам защиты класса VR9.

Об этом сообщил BMW Blog.

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Автомобиль собран на базе Protection Core — самонесущей конструкции кузова из бронированной стали, с усиленными днищем и крышей, а также бронированным стеклом. Конструкция гарантирует защиту пассажиров от потенциальных атак беспилотников, пуль и от осколков ручных гранат.

BMW i7 Protection оснащен

  • 20-дюймовыми легкосплавными дисками, специально разработанными для седанов класса Protection;
  • шинами Michelin PAX с кольцом Runflat, расположенным на ободе колеса, что позволяет авто продолжать движение со скоростью до 80 км/ч даже при полной потере давления.
  • двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. и 745 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

Цены на электрокар обещали объявить дополнительно.

BMW представила новое поколение автомобилей, сочетающих высокий уровень защиты, комфорт, расширенный функционал и мощность двигателя. Фото: BMW Blog

Ранее мы публиковали ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году. Также называли шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

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