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Электромобиль Fiat E-Scudo установил новый рекорд: подробности

10 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Электрокар Fiat E-Scudo установил новый рекорд: подробности
Рекордная поездка Fiat E-Scudo длилась 13 часов и 9 минут. Фото: latestcarnews.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

 

Fiat E-Scudo установил новый рекорд на самое длинное расстояние, которое проехал электрический минивэн. Предыдущий рекорд держался с 2022 года и принадлежал GM BrightDrop Zevo 600.

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Об этом сообщил InsideEVs.

Рекорд 2023 года

Полностью электрический Fiat E-Scudo установил новый мировой рекорд на самое длинное расстояние, которое проехало авто его класса на одном заряде — 500,8 км по круговому маршруту через Кембриджшир, Линкольншир и Нортгемптоншир в Великобритании.

Поездка длилась 13 часов и 9 минут в светлое время суток по маршруту, который совмещал городские и сельские дороги, чтобы воссоздать реальные условия. Автомобиль не нуждался ни в каких модификациях, но был оснащен энергоэффективными шинами Bridgestone Duravis.

Рекорд 2022 года

Предыдущий рекорд был установлен минивэном GM BrightDrop Zevo 600, проехавшим 415 км между Нью-Йорком и Вашингтоном, округ Колумбия.

Показатели Fiat E-Scudo

Коммерческий автомобиль Fiat E-Scudo в своей базовой комплектации оснащен аккумуляторной батареей вместимостью 75 киловатт-часов, что позволяет проехать 329,9 км по рейтингу WLTP. То есть экипажу рекордсменов удалось проехать на 51% больше, чем официальный запас хода машины.

Электрический фургон Fiat E-Scudo является частью линейки коммерческих автомобилей Stellantis в Европе и имеет такую же платформу, кузов и трансмиссию, как Citroen e-Dispatch, Peugeot e-Expert и Toyota Proace Electric.

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