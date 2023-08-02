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В США выпустили мощного конкурента электрокара Tesla Model S Plaid: подробности

2 августа 2023 19:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Конкурент Tesla Model S Plaid: что известно о Lucid Air Sapphire
Lucid Air Sapphire разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с. Фото: lucidmotors.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Началось производство топовой спортивной версии электрокара Lucid Air Sapphire, который был официально представлен еще в прошлом году. Sapphire мощнее своего главного конкурента, ведь три его мотора выдают 1200 л.с.

Об этом сообщается на официальной странице Lucid Motors в Twitter.

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Напомним, Tesla Model S Plaid имеет под капотом "всего" 1100 л.с.

Характеристики Lucid Air Sapphire

Скорость

  • разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с, до 160 км/ч — за 3,87 с;
  • максимальная скорость — 330 км/ч.

Салон

  • спортивные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем;
  • украшен кожей и алькантарой.

Отличительные черты

  • карбоново-керамический тормоз;
  • карбоновые обвес и спойлер;
  • 20-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.

Цена Lucid Air Sapphire начинается с 249 тыс. дол. (свыше 9 млн грн).

На днях с конвейера на предприятии в Каса-Гранде, Аризона, сошел первый Lucid Air Sapphire. Фото: Lucid Motors/Twitter

Ранее мы сообщали, что Tesla наконец-то выпустила электрический пикап Cybertruck. Также публиковали рейтинг лучших электрокаров в 2023 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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