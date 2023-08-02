Конкурент Tesla Model S Plaid: что известно о Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с. Фото: lucidmotors.com

Началось производство топовой спортивной версии электрокара Lucid Air Sapphire, который был официально представлен еще в прошлом году. Sapphire мощнее своего главного конкурента, ведь три его мотора выдают 1200 л.с.

Об этом сообщается на официальной странице Lucid Motors в Twitter.

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Характеристики Lucid Air Sapphire

Скорость

разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с, до 160 км/ч — за 3,87 с;

максимальная скорость — 330 км/ч.

Салон

спортивные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем;

украшен кожей и алькантарой.

Отличительные черты

карбоново-керамический тормоз;

карбоновые обвес и спойлер;

20-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.

Цена Lucid Air Sapphire начинается с 249 тыс. дол. (свыше 9 млн грн) .

На днях с конвейера на предприятии в Каса-Гранде, Аризона, сошел первый Lucid Air Sapphire. Фото: Lucid Motors/Twitter

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