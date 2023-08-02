Конкурент Tesla Model S Plaid: что известно о Lucid Air Sapphire

В США выпустили мощного конкурента электрокара Tesla Model S Plaid: подробности
2 августа 2023 19:25
Lucid Air Sapphire разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с. Фото: lucidmotors.com
Началось производство топовой спортивной версии электрокара Lucid Air Sapphire, который был официально представлен еще в прошлом году. Sapphire мощнее своего главного конкурента, ведь три его мотора выдают 1200 л.с.
Об этом сообщается на официальной странице Lucid Motors в Twitter.
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Напомним, Tesla Model S Plaid имеет под капотом "всего" 1100 л.с.
Характеристики Lucid Air Sapphire
Скорость
- разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с, до 160 км/ч — за 3,87 с;
- максимальная скорость — 330 км/ч.
Салон
- спортивные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем;
- украшен кожей и алькантарой.
Отличительные черты
- карбоново-керамический тормоз;
- карбоновые обвес и спойлер;
- 20-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.
Цена Lucid Air Sapphire начинается с 249 тыс. дол. (свыше 9 млн грн).
Ранее мы сообщали, что Tesla наконец-то выпустила электрический пикап Cybertruck. Также публиковали рейтинг лучших электрокаров в 2023 году.