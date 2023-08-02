Конкурент Tesla Model S Plaid: що відомо про Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire розганяється до 100 км/год за 1,89 с. Фото: lucidmotors.com

Почалося виробництво топової спортивної версії електрокара Lucid Air Sapphire, який був офіційно презентований ще торік. Sapphire потужніший за свого головного конкурента, адже три його мотори видають 1200 к.с.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Lucid Motors у Twitter.

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Характеристики Lucid Air Sapphire

Швидкість

розганяється до 100 км/год за 1,89 с, до 160 км/год — за 3,87 с;

максимальна швидкість — 330 км/год.

Салон

спортивні крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем;

оздоблений шкірою та алькантарою.

Відмінні риси

карбоново-керамічні гальма;

карбонові обвіс та спойлер;

20-дюймові диски з шинами розміром 265/35 R20 спереду та 295/30 R21 ззаду.

Ціна Lucid Air Sapphire починається від 249 тис. дол. (понад 9 млн грн) .

Днями з конвеєра на підприємстві в Каса-Гранде, штат Арізона, зійшов перший Lucid Air Sapphire. Фото: Lucid Motors/Twitter

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