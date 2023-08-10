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Електромобіль Fiat E-Scudo встановив новий рекорд: подробиці

10 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Електрокар Fiat E-Scudo встановив новий рекорд: подробиці
Рекордна поїздка Fiat E-Scudo тривала 13 годин та 9 хвилин. Фото: latestcarnews.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

 

Fiat E-Scudo встановив новий рекорд на найдовшу відстань, яку проїхав електричний мінівен. Попередній рекорд тримався з 2022 року і належав GM BrightDrop Zevo 600.

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Про це повідомив InsideEVs.

Рекорд 2023 року

Повністю електричний Fiat E-Scudo встановив новий світовий рекорд на найдовшу відстань, яку проїхало авто його класу на одному заряді — 500,8 км по круговому маршруту через Кембриджшир, Лінкольншир і Нортгемптоншир у Великій Британії.

Поїздка тривала 13 годин та 9 хвилин у світлий час доби за маршрутом, який поєднував міські та сільські дороги, щоб відтворити реальні умови. Автомобіль не потребував жодних модифікацій, але був оснащений енергоефективними шинами Bridgestone Duravis.

Рекорд 2022 року

Попередній рекорд був встановлений мінівеном GM BrightDrop Zevo 600, який проїхав 415 км між Нью-Йорком та Вашингтоном, округ Колумбія.

Показники Fiat E-Scudo

Комерційний автомобіль Fiat E-Scudo у своїй базовій комплектації оснащений акумуляторною батареєю місткістю 75 кіловат-годин, що дозволяє йому проїхати 329,9 км за рейтингом WLTP. Тобто екіпажу рекордсменів вдалося проїхати на 51% більше, ніж є офіційний запас ходу машини.

Електричний фургон Fiat E-Scudo є частиною лінійки комерційних автомобілів Stellantis в Європі та має таку ж платформу, кузов та трансмісію, як Citroen e-Dispatch, Peugeot e-Expert та Toyota Proace Electric.

Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.

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