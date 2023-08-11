BMW i7 Protection: характеристики першого у світі броньованого електрокара

Конструкція BMW i7 Protection: захист пасажирів від потенційних атак безпілотників, куль та від осколків ручних гранат. Фото: BMW Blog

BMW представила нове покоління автомобілів, які поєднують високий рівень захисту, комфорт, розширений функціонал та потужність двигуна. Зокрема, BMW i7 Protection позиціонується як перший у світі захищений седан із повністю електричним приводом, що відповідає стандартам захисту класу VR9.

Про це повідомив BMW Blog.

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Авто зібране на базі Protection Core — самонесучої конструкції кузова з броньованої сталі, з посиленими днищем та дахом, а також броньованим склом. Конструкція гарантує захист пасажирів від потенційних атак безпілотників, куль та від осколків ручних гранат.

BMW i7 Protection оснащений

20-дюймовими легкосплавними дисками, спеціально розробленими для седанів класу Protection;

шинами Michelin PAX з кільцем Runflat, розташованим на ободі колеса, що дає змогу авто продовжувати рух зі швидкістю до 80 км/год навіть у разі повної втрати тиску.

двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. і 745 Нм крутильного моменту.

Розгін до 100 км/год триває 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

Ціни на електрокар обіцяли оголосити додатково .

BMW представила нове покоління автомобілів, які поєднують високий рівень захисту, комфорт, розширений функціонал та потужність двигуна. Фото: BMW Blog

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