BMW i7 Protection: характеристики першого у світі броньованого електрокара
BMW представила нове покоління автомобілів, які поєднують високий рівень захисту, комфорт, розширений функціонал та потужність двигуна. Зокрема, BMW i7 Protection позиціонується як перший у світі захищений седан із повністю електричним приводом, що відповідає стандартам захисту класу VR9.
Про це повідомив BMW Blog.
Авто зібране на базі Protection Core — самонесучої конструкції кузова з броньованої сталі, з посиленими днищем та дахом, а також броньованим склом. Конструкція гарантує захист пасажирів від потенційних атак безпілотників, куль та від осколків ручних гранат.
BMW i7 Protection оснащений
- 20-дюймовими легкосплавними дисками, спеціально розробленими для седанів класу Protection;
- шинами Michelin PAX з кільцем Runflat, розташованим на ободі колеса, що дає змогу авто продовжувати рух зі швидкістю до 80 км/год навіть у разі повної втрати тиску.
- двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. і 745 Нм крутильного моменту.
Розгін до 100 км/год триває 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.
Ціни на електрокар обіцяли оголосити додатково.
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