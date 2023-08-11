Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow BMW i7 Protection: характеристики першого у світі броньованого електрокара arrow

BMW i7 Protection: характеристики першого у світі броньованого електрокара

11 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
BMW i7 Protection: характеристики першого у світі броньованого електрокара
Конструкція BMW i7 Protection: захист пасажирів від потенційних атак безпілотників, куль та від осколків ручних гранат. Фото: BMW Blog
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

BMW представила нове покоління автомобілів, які поєднують високий рівень захисту, комфорт, розширений функціонал та потужність двигуна. Зокрема, BMW i7 Protection позиціонується як перший у світі захищений седан із повністю електричним приводом, що відповідає стандартам захисту класу VR9.

Про це повідомив BMW Blog.

Читайте також:

Авто зібране на базі Protection Core — самонесучої конструкції кузова з броньованої сталі, з посиленими днищем та дахом, а також броньованим склом. Конструкція гарантує захист пасажирів від потенційних атак безпілотників, куль та від осколків ручних гранат.

BMW i7 Protection оснащений

  • 20-дюймовими легкосплавними дисками, спеціально розробленими для седанів класу Protection;
  • шинами Michelin PAX з кільцем Runflat, розташованим на ободі колеса, що дає змогу авто продовжувати рух зі швидкістю до 80 км/год навіть у разі повної втрати тиску.
  • двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. і 745 Нм крутильного моменту.

Розгін до 100 км/год триває 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

Ціни на електрокар обіцяли оголосити додатково.

BMW представила нове покоління автомобілів, які поєднують високий рівень захисту, комфорт, розширений функціонал та потужність двигуна. Фото: BMW Blog

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз