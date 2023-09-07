Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Популярний в України Volkswagen ID.4 модернізують: якими будуть ціни arrow

Популярний в України Volkswagen ID.4 модернізують: якими будуть ціни

7 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Популярний в України Volkswagen ID.4 модернізують: якими будуть ціни
Volkswagen ID.4 стане потужнішим та дешевшим. Фото: ecomento.de
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У 2024 році вийде оновлений Volkswagen ID.4, який стане потужнішим, але значно дешевшим. Це новина потішить українців, адже автомобіль є беззаперечним лідером продажів нових електромобілів в нашій країні.

Так, у серпні 2023 року в Україні купили 275 нових ID.4. На відміну від Volkswagen ID.6 (модель, яка знаходиться на другому місці у топі), якого продали лише 58 одиниць.

Читайте також:

Вірогідна ціна Volkswagen ID.4

Останнім часом ціни на електричний кросовер знижуються. Наприклад, сьогодні в Китаї Volkswagen ID.4 коштує від 20 тис. доларів. Для порівняння, лише два роки тому його вартість починалася від 26,7 тис. доларів.

Характеристики Volkswagen ID.4

За даними Carscoops, у 2024 році ID.4 стане потужнішим, отримає більший запас ходу та кращу інформаційно-розважальну систему.

  • Версія електрокара з батареєю місткістю 82 кВт∙год отримає мотори від нового седана VW ID.7.
  • Потужність задньопривідної версії збільшать з 204 до 286 к. с.
  • Потужність повнопривідного авто — з 295 до 340 к. с.
  • Базова комплектація поповниться 20-дюймовими дисками та вентиляцією крісел
  • Топову оздоблять акустичною системою Harmann-Kardon.
  • Модель на 82 кВт-год отримає 12,9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.
Збільшений дисплей оснащений повзунками з підсвічуванням, більш інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом клімат-контролю, а також спрощеним меню інформаційно-розважальної системи. Фото: carscoops

Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз