Популярний в України Volkswagen ID.4 модернізують: якими будуть ціни

Volkswagen ID.4 стане потужнішим та дешевшим. Фото: ecomento.de

У 2024 році вийде оновлений Volkswagen ID.4, який стане потужнішим, але значно дешевшим. Це новина потішить українців, адже автомобіль є беззаперечним лідером продажів нових електромобілів в нашій країні.

Так, у серпні 2023 року в Україні купили 275 нових ID.4. На відміну від Volkswagen ID.6 (модель, яка знаходиться на другому місці у топі), якого продали лише 58 одиниць.

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Вірогідна ціна Volkswagen ID.4

Останнім часом ціни на електричний кросовер знижуються. Наприклад, сьогодні в Китаї Volkswagen ID.4 коштує від 20 тис. доларів. Для порівняння, лише два роки тому його вартість починалася від 26,7 тис. доларів.

Характеристики Volkswagen ID.4

За даними Carscoops, у 2024 році ID.4 стане потужнішим, отримає більший запас ходу та кращу інформаційно-розважальну систему.

Версія електрокара з батареєю місткістю 82 кВт∙год отримає мотори від нового седана VW ID.7.

Потужність задньопривідної версії збільшать з 204 до 286 к. с.

Потужність повнопривідного авто — з 295 до 340 к. с.

Базова комплектація поповниться 20-дюймовими дисками та вентиляцією крісел

Топову оздоблять акустичною системою Harmann-Kardon.

Модель на 82 кВт-год отримає 12,9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

Збільшений дисплей оснащений повзунками з підсвічуванням, більш інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом клімат-контролю, а також спрощеним меню інформаційно-розважальної системи. Фото: carscoops

Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.