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ТОП 10 электромобилей в Украине в августе 2023 года

8 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 электромобилей в Украине в августе 2023 года
По сравнению с июлем 2023 года спрос на электромобили в Украине вырос на 11%. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе 2023 года в Украине было зарегистрировано 3841 электрический автомобиль, это в 2,6 раза больше прошлогоднего августа. Всего за 8 месяцев этого года в нашей стране прибавилось 19,9 тыс. электрокаров.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Больше других покупали легковые электромобили — 3764 единицы, в том числе 684 новых и 3080 подержанных. Из 77 коммерческих электрических машин было всего 3 новых автомобиля.

ТОП 5 новых электрокаров на рынке в августе 2023 года

Volkswagen ID.4. Фото: autogeek
  1. Volkswagen ID.4: 275 единиц;
  2. Volkswagen ID.6:58;
  3. Audi Q8 e-tron: 40;
  4. Toyota BZ4X: 39;
  5. Honda E: 34.

ТОП 5 впервые зарегистрированных подержанных электрокаров в августе 2023 года

Nissan Leaf. Фото: infocar
  1. Nissan Leaf: 505 единиц;
  2. Volkswagen e-Golf: 422;
  3. Tesla Model 3: 361;
  4. Tesla Model Y: 218;
  5. Renault Zoe: 183.

Наибольшая доля в сегменте подержанных импортируемых авто из-за рубежа принадлежала бензиновым машинам — 45%.

  • дизельные — 32%;
  • электромобили — 15%;
  • авто с ГБО — 5%;
  • гибриды — 3%.

Ранее мы писали, что в 2024 году выйдет обновленный Volkswagen ID.4, который станет мощнее, но значительно дешевле. Также сообщалось, что создан специальный смартфон для электрокара Nio Phone.

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