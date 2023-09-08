ТОП 10 электромобилей в Украине в августе 2023 года
В августе 2023 года в Украине было зарегистрировано 3841 электрический автомобиль, это в 2,6 раза больше прошлогоднего августа. Всего за 8 месяцев этого года в нашей стране прибавилось 19,9 тыс. электрокаров.
Об этом сообщил Укравтопром.
Больше других покупали легковые электромобили — 3764 единицы, в том числе 684 новых и 3080 подержанных. Из 77 коммерческих электрических машин было всего 3 новых автомобиля.
ТОП 5 новых электрокаров на рынке в августе 2023 года
- Volkswagen ID.4: 275 единиц;
- Volkswagen ID.6:58;
- Audi Q8 e-tron: 40;
- Toyota BZ4X: 39;
- Honda E: 34.
ТОП 5 впервые зарегистрированных подержанных электрокаров в августе 2023 года
- Nissan Leaf: 505 единиц;
- Volkswagen e-Golf: 422;
- Tesla Model 3: 361;
- Tesla Model Y: 218;
- Renault Zoe: 183.
Наибольшая доля в сегменте подержанных импортируемых авто из-за рубежа принадлежала бензиновым машинам — 45%.
- дизельные — 32%;
- электромобили — 15%;
- авто с ГБО — 5%;
- гибриды — 3%.
Ранее мы писали, что в 2024 году выйдет обновленный Volkswagen ID.4, который станет мощнее, но значительно дешевле. Также сообщалось, что создан специальный смартфон для электрокара Nio Phone.