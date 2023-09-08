ТОП 10 электромобилей в Украине в августе 2023 года

По сравнению с июлем 2023 года спрос на электромобили в Украине вырос на 11%. Фото: freepik

В августе 2023 года в Украине было зарегистрировано 3841 электрический автомобиль, это в 2,6 раза больше прошлогоднего августа. Всего за 8 месяцев этого года в нашей стране прибавилось 19,9 тыс. электрокаров.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Больше других покупали легковые электромобили — 3764 единицы, в том числе 684 новых и 3080 подержанных. Из 77 коммерческих электрических машин было всего 3 новых автомобиля.

ТОП 5 новых электрокаров на рынке в августе 2023 года

Volkswagen ID.4. Фото: autogeek

Volkswagen ID.4: 275 единиц; Volkswagen ID.6:58; Audi Q8 e-tron: 40; Toyota BZ4X: 39; Honda E: 34.

ТОП 5 впервые зарегистрированных подержанных электрокаров в августе 2023 года

Nissan Leaf. Фото: infocar

Nissan Leaf: 505 единиц; Volkswagen e-Golf: 422; Tesla Model 3: 361; Tesla Model Y: 218; Renault Zoe: 183.

Наибольшая доля в сегменте подержанных импортируемых авто из-за рубежа принадлежала бензиновым машинам — 45%.

дизельные — 32%;

электромобили — 15%;

авто с ГБО — 5%;

гибриды — 3%.

Ранее мы писали, что в 2024 году выйдет обновленный Volkswagen ID.4, который станет мощнее, но значительно дешевле. Также сообщалось, что создан специальный смартфон для электрокара Nio Phone.