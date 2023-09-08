ТОП 10 електромобілів в Україні у серпні 2023 року

Порівняно з липнем 2023 року попит на електромобілі в Україні зріс на 11%. Фото: freepik

У серпні 2023 року в Україні було зареєстровано 3841 електричний автомобіль, це у 2,6 раза більше, ніж торішнього серпня. Загалом за 8 місяців цього року в наші країні додалося 19,9 тис. електрокарів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Більше за інші купляли легкові електромобілі — 3764 одиниці, зокрема 684 нові та 3080 вживаних. З 77 комерційних електричних машин було лише 3 нові авто.

ТОП 5 нових електрокарів на ринку у серпні 2023 року

Volkswagen ID.4. Фото: autogeek

Volkswagen ID.4: 275 одиниць; Volkswagen ID.6: 58; Audi Q8 e-tron: 40; Toyota BZ4X: 39; Honda E: 34.

ТОП 5 вперше зареєстрованих вживаних електрокарів у серпні 2023 року

Nissan Leaf. Фото: infocar

Nissan Leaf: 505 одиниць; Volkswagen e-Golf: 422; Tesla Model 3: 361; Tesla Model Y: 218; Renault Zoe: 183.

Найбільша частка в сегменті вживаних авто, імпортованих з-за кордону, належала бензиновим машинам — 45%.

дизельні — 32%;

електромобілі — 15%;

авто з ГБО — 5%;

гібриди — 3%.

Раніше ми писали, що у 2024 році вийде оновлений Volkswagen ID.4, який стане потужнішим, але значно дешевшим. Також повідомлялося, що створено спеціальний смартфон для електрокара Nio Phone.