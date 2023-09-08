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ТОП 10 електромобілів в Україні у серпні 2023 року

8 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 електромобілів в Україні у серпні 2023 року
Порівняно з липнем 2023 року попит на електромобілі в Україні зріс на 11%. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У серпні 2023 року в Україні було зареєстровано 3841 електричний автомобіль, це у 2,6 раза більше, ніж торішнього серпня. Загалом за 8 місяців цього року в наші країні додалося 19,9 тис. електрокарів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Більше за інші купляли легкові електромобілі — 3764 одиниці, зокрема 684 нові та 3080 вживаних. З 77 комерційних електричних машин було лише 3 нові авто.

ТОП 5 нових електрокарів на ринку у серпні 2023 року

Volkswagen ID.4. Фото: autogeek
  1. Volkswagen ID.4: 275 одиниць;
  2. Volkswagen ID.6: 58;
  3. Audi Q8 e-tron: 40;
  4. Toyota BZ4X: 39;
  5. Honda E: 34.

ТОП 5 вперше зареєстрованих вживаних електрокарів у серпні 2023 року

Nissan Leaf. Фото: infocar
  1. Nissan Leaf: 505 одиниць;
  2. Volkswagen e-Golf: 422;
  3. Tesla Model 3: 361;
  4. Tesla Model Y: 218;
  5. Renault Zoe: 183.

Найбільша частка в сегменті вживаних авто, імпортованих з-за кордону, належала бензиновим машинам — 45%.

  • дизельні — 32%;
  • електромобілі — 15%;
  • авто з ГБО — 5%;
  • гібриди — 3%.

Раніше ми писали, що у 2024 році вийде оновлений Volkswagen ID.4, який стане потужнішим, але значно дешевшим. Також повідомлялося, що створено спеціальний смартфон для електрокара Nio Phone.

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