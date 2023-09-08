ТОП 10 електромобілів в Україні у серпні 2023 року
У серпні 2023 року в Україні було зареєстровано 3841 електричний автомобіль, це у 2,6 раза більше, ніж торішнього серпня. Загалом за 8 місяців цього року в наші країні додалося 19,9 тис. електрокарів.
Про це повідомив Укравтопром.
Більше за інші купляли легкові електромобілі — 3764 одиниці, зокрема 684 нові та 3080 вживаних. З 77 комерційних електричних машин було лише 3 нові авто.
ТОП 5 нових електрокарів на ринку у серпні 2023 року
- Volkswagen ID.4: 275 одиниць;
- Volkswagen ID.6: 58;
- Audi Q8 e-tron: 40;
- Toyota BZ4X: 39;
- Honda E: 34.
ТОП 5 вперше зареєстрованих вживаних електрокарів у серпні 2023 року
- Nissan Leaf: 505 одиниць;
- Volkswagen e-Golf: 422;
- Tesla Model 3: 361;
- Tesla Model Y: 218;
- Renault Zoe: 183.
Найбільша частка в сегменті вживаних авто, імпортованих з-за кордону, належала бензиновим машинам — 45%.
- дизельні — 32%;
- електромобілі — 15%;
- авто з ГБО — 5%;
- гібриди — 3%.
Раніше ми писали, що у 2024 році вийде оновлений Volkswagen ID.4, який стане потужнішим, але значно дешевшим. Також повідомлялося, що створено спеціальний смартфон для електрокара Nio Phone.