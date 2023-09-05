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ТОП-20 нових легкових авто в Україні у серпні 2023 року

5 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 20 нових легкових авто в Україні у серпні 2023 року
Українці у серпні побили рекорд з купівлі нових авто за весь час повномасштабної війни. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У серпні 2023 року українці купили 6 тис. нових авто, що майже на 47% більше, ніж у серпні минулого року. Це рекорд за весь час повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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За 8 місяців 2023 року українці зареєстрували 39,9 тис. нових легковиків, що на 800 авто більше, ніж за весь 2022 рік. Хоча до показників до 24 лютого 2022 року, коли в середньому продавалося по 10 тис. автомобілів щомісяця, ще далеко.

Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 9,4%.

Найпопулярнішими моделями серед них у серпні були Skoda Kodiaq (продано 104 одиниці) компанії "Єврокар" та Renault Duster (103 од.) і Toyota Corolla (91 од.) компанії СКС.

Понад 90% нових легковиків були імпортовані.

Де придбали найбільше легковиків у серпні 2023 року

  1. Київ: 2159 од.;
  2. Київська обл.: 688 од.;
  3. Дніпропетровська обл.: 512 од.;
  4. Одеська обл.: 372 од.;
  5. Львівська: 342 од.

Найпопулярніші бренди нових імпортних авто в Україні у серпні 2023 року

  1. Toyota: 987 од.;
  2. Volkswagen: 635 од.;
  3. Renault: 472 од.;
  4. BMW: 435 од.;
  5. Skoda: 400 од.

ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні у серпні 2023 року

  1. Renault Duster: 355 од.
  2. Toyota RAV-4: 307 од.
  3. Volkswagen ID.4: 271 од.
  4. Toyota Land Cruiser Prado: 154 од.
  5. Toyota Camry: 150 од.
  6. Volkswagen Touareg: 143 од.
  7. Toyota Corolla: 132 од.
  8. Hyundai Tucson: 131 од.
  9. Mazda CX-5: 128 од.
  10. Suzuki Vitara: 117 од.
  11. Skoda Kodiaq: 111 од.
  12. Audi Q8: 110 од.
  13. Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 од.
  14. Renault Duster (поліцейський): 103 од.
  15. KIA Sportage: 100 од.
  16. BMW X5: 98 од.
  17. Skoda Octavia: 95 од.
  18. Toyota Corolla (поліцейська): 91 од.
  19. Renault Express: 86 од.
  20. Toyota Yaris Cross: 78 од.

Українці продовжують віддавати перевагу новим кросоверам. Таких машин у рейтингу переважна більшість — 15.

Раніше ми писали про найбільш економічні автомобілі для міста в Україні у 2023 році. Також публікували ТОП-5 найкращих нових бюджетних автомобілів у 2023 році.

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