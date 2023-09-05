ТОП-20 нових легкових авто в Україні у серпні 2023 року

Українці у серпні побили рекорд з купівлі нових авто за весь час повномасштабної війни. Фото: freepik

У серпні 2023 року українці купили 6 тис. нових авто, що майже на 47% більше, ніж у серпні минулого року. Це рекорд за весь час повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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За 8 місяців 2023 року українці зареєстрували 39,9 тис. нових легковиків, що на 800 авто більше, ніж за весь 2022 рік. Хоча до показників до 24 лютого 2022 року, коли в середньому продавалося по 10 тис. автомобілів щомісяця, ще далеко.

Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 9,4%.

Найпопулярнішими моделями серед них у серпні були Skoda Kodiaq (продано 104 одиниці) компанії "Єврокар" та Renault Duster (103 од.) і Toyota Corolla (91 од.) компанії СКС.

Понад 90% нових легковиків були імпортовані.

Де придбали найбільше легковиків у серпні 2023 року

Київ: 2159 од.; Київська обл.: 688 од.; Дніпропетровська обл.: 512 од.; Одеська обл.: 372 од.; Львівська: 342 од.

Найпопулярніші бренди нових імпортних авто в Україні у серпні 2023 року

Toyota: 987 од.; Volkswagen: 635 од.; Renault: 472 од.; BMW: 435 од.; Skoda: 400 од.

ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні у серпні 2023 року

Renault Duster: 355 од. Toyota RAV-4: 307 од. Volkswagen ID.4: 271 од. Toyota Land Cruiser Prado: 154 од. Toyota Camry: 150 од. Volkswagen Touareg: 143 од. Toyota Corolla: 132 од. Hyundai Tucson: 131 од. Mazda CX-5: 128 од. Suzuki Vitara: 117 од. Skoda Kodiaq: 111 од. Audi Q8: 110 од. Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 од. Renault Duster (поліцейський): 103 од. KIA Sportage: 100 од. BMW X5: 98 од. Skoda Octavia: 95 од. Toyota Corolla (поліцейська): 91 од. Renault Express: 86 од. Toyota Yaris Cross: 78 од.

Українці продовжують віддавати перевагу новим кросоверам. Таких машин у рейтингу переважна більшість — 15.

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