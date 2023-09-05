ТОП-20 нових легкових авто в Україні у серпні 2023 року
У серпні 2023 року українці купили 6 тис. нових авто, що майже на 47% більше, ніж у серпні минулого року. Це рекорд за весь час повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
За 8 місяців 2023 року українці зареєстрували 39,9 тис. нових легковиків, що на 800 авто більше, ніж за весь 2022 рік. Хоча до показників до 24 лютого 2022 року, коли в середньому продавалося по 10 тис. автомобілів щомісяця, ще далеко.
Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 9,4%.
Найпопулярнішими моделями серед них у серпні були Skoda Kodiaq (продано 104 одиниці) компанії "Єврокар" та Renault Duster (103 од.) і Toyota Corolla (91 од.) компанії СКС.
Понад 90% нових легковиків були імпортовані.
Де придбали найбільше легковиків у серпні 2023 року
- Київ: 2159 од.;
- Київська обл.: 688 од.;
- Дніпропетровська обл.: 512 од.;
- Одеська обл.: 372 од.;
- Львівська: 342 од.
Найпопулярніші бренди нових імпортних авто в Україні у серпні 2023 року
- Toyota: 987 од.;
- Volkswagen: 635 од.;
- Renault: 472 од.;
- BMW: 435 од.;
- Skoda: 400 од.
ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні у серпні 2023 року
- Renault Duster: 355 од.
- Toyota RAV-4: 307 од.
- Volkswagen ID.4: 271 од.
- Toyota Land Cruiser Prado: 154 од.
- Toyota Camry: 150 од.
- Volkswagen Touareg: 143 од.
- Toyota Corolla: 132 од.
- Hyundai Tucson: 131 од.
- Mazda CX-5: 128 од.
- Suzuki Vitara: 117 од.
- Skoda Kodiaq: 111 од.
- Audi Q8: 110 од.
- Mercedes-Benz GLE-Classe: 103 од.
- Renault Duster (поліцейський): 103 од.
- KIA Sportage: 100 од.
- BMW X5: 98 од.
- Skoda Octavia: 95 од.
- Toyota Corolla (поліцейська): 91 од.
- Renault Express: 86 од.
- Toyota Yaris Cross: 78 од.
Українці продовжують віддавати перевагу новим кросоверам. Таких машин у рейтингу переважна більшість — 15.
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