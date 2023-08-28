Рейтинг найбільш економічних автомобілів для міста в Україні у 2023 році

Сьогодні при виборі моделі авто водії частіше звертають увагу на споживання палива. Фото: pixabay

На тлі шаленого подорожчання автомобільного палива в Україні, водії шукають економні варіанти машин, щоб не витрачати зайві кошти на АЗС. Пропонуємо три моделі авто, які споживають менш як 5 літрів на 100 км пробігу.

GAC Trumpchi GS4

Фото: wikipedia

Гібридний автомобіль з вражаючим розходом палива — 1,3 літра на 100 км пробігу. Попри досить "мужній" дизайн, GS4 не є позашляховиком у повному значенні цього слова, адже важко прохідні дороги він навряд подолає. Але економність, а також пристойна система безпеки авто, робить цей варіант досить привабливим для транспортного засобу, який буде рухатися переважно містом.

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Toyota Prius

Фото: wikipedia

Ще один економний гібрид, силовий агрегат якого споживає до 3 л на 100 км. У 2012 році компанія Toyota випустила оновлене четверте покоління Prius. Якщо ззовні машина отримала невеликі зміни, але набагато покращилися аеродинамічні показники, гострішим стало керування, змінилися ходові характеристики. До того ж ця модель вважається надійною. Недарма саме Prius укомплектували реформовану патрульну поліцію України у 2015 році.

Kia Rio

Фото: wikipedia

Середня витрата палива авто — 4,8 л на 100 км. Седани й хетчбеки В-класу Kia Rio виробляються в Південній Кореї з 2000 року. Наразі на ринку присутнє четверте покоління автомобілів. Моделі мають пристойні технічні характеристики, а також — чудові ціни. За Kia Rio 2014 з пробігом 74 тис. км просять 7,5 тис. доларів, а за Kia Rio 2019 з пробігом 40 тис. км — 15,4 тис. доларів на AUTO.RIA.

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