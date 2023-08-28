Рейтинг самых экономичных автомобилей для города в Украине в 2023 году

Сегодня при выборе модели авто водители чаще обращают внимание на потребление топлива. Фото: pixabay

На фоне безумного подорожания автомобильного топлива в Украине водители ищут экономные варианты машин, чтобы не тратить лишние средства на АЗС. Предлагаем три модели авто, потребляющих менее 5 литров на 100 км пробега.

GAC Trumpchi GS4

Фото: wikipedia

Гибридный автомобиль с впечатляющим расходом топлива — 1,3 литра на 100 км пробега. Несмотря на довольно "мужественный" дизайн, GS4 не является внедорожником в полном смысле этого слова, ведь трудно проходимые дороги он вряд ли преодолеет. Но экономность, а также приличная система безопасности авто, делает этот вариант достаточно привлекательным для транспортного средства, которое будет двигаться преимущественно по городу.

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Toyota Prius

Фото: wikipedia

Еще один экономичный гибрид, силовой агрегат которого потребляет до 3 л на 100 км. В 2012 году Toyota выпустила обновленное четвертое поколение Prius. Если снаружи машина получила небольшие изменения, но намного улучшились аэродинамические показатели, острее стало управление, изменились ходовые характеристики. К тому же, эта модель считается надежной. Недаром именно Prius укомплектовали реформированную патрульную полицию Украины в 2015 году.

Kia Rio

Фото: wikipedia

Средний расход топлива авто — 4,8 л на 100 км. Седаны и хэтчбеки В-класса Kia Rio производятся в Южной Корее с 2000 года. В настоящее время на рынке присутствует четвертое поколение автомобилей. Модели имеют приличные технические характеристики, а также отличные цены. За Kia Rio 2014 с пробегом 74 тыс. км просят 7,5 тыс. долларов, а за Kia Rio 2019 с пробегом 40 тыс. км — 15,4 тыс. долларов на AUTO.RIA.

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