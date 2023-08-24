ТОП-20 б/у авто, которые легко и быстро продаются.

Подержанный автомобиль Honda HR-V "отрывают вместе с руками". Фото: wikipedia

В среднем подержанный автомобиль продается за 49 дней, что более чем на 6% быстрее, чем в прошлом году. А вот реализация новых автомобилей замедлилась почти на 26%.

Об этом говорится в исследовании iSeeCars.

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Электромобили новые и б/у сейчас продаются вдвое дольше, несмотря на значительное падение цен на них за последний год. Наиболее быстро продаваемым подержанным электрокаром является Tesla Model Y. Хотя, чтобы найти для него нового владельца, нужно подождать в среднем 47,6 дня.

А популярные автомобили на рынке новых и подержанных машин продаются еще медленнее, так как автолюбители сначала ищут варианты вне мейнстримных моделей, чтобы найти более низкие цены.

Быстрее всех продается кроссовер Honda HR-V в возрасте от 1 до 5 лет. Со средним ценником 24 496 долларов он "улетает" в среднем за 34,4 дня. Acura ILX за 26 091 доллар продается в течение 35,3 дня, а Toyota Highlander Hybrid — за 36,6 дня за 42 119 долларов.

Топ-20 б/у авто, которые продаются быстрее всего.

Honda HR-V; Acura ILX; Toyota Highlander Hybrid; Acura RDX; Hyundai Venue; Honda Insight; Honda CR-V; Honda Civic; Toyota C-HR; Toyota Sienna (hybrid); Toyota Tundra; GMC Yukon; Kia Telluride; Acura TLX; Honda Pilot; Chevrolet Corvette; Acura MDX; Honda Accord; Cadillac Escalade ESV; Toyota 4Runner.

Ранее мы публиковали ТОП-10 подержанных американских автомобилей в Украине в 2023 году. Также писали о ценах на 15 самых популярных моделей электрокаров с пробегом в Украине.