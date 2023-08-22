Tesla Model 3 — самое популярное подержанное авто из США в Украине. На изображении Tesla этой модели в Одессе. Фото: auto.bigmir.net

В 2023 году цены на определенные модели подержанных автомобилей в США снизились на 20-50%. С января по июль в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс. машин, ввезенных из Америки.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Какие автомобили завозили в Украину из США в 2023 году

Бензиновые: 51%;

электрокары: 29%;

гибриды: 7%;

ГБО: 7%;

дизельные: 6%.

ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году

Tesla Model 3: 1156 единиц; Ford Escape: 779 ед.; Volkswagen Passat: 753 ед.; Nissan Leaf: 721 ед.; Jeep Cherokee: 712 ед.; Tesla Model S: 630 ед.; Tesla Model Y: 623 ед.; Ford Focus: 550 ед.; BMW X5: 533 ед.; Nissan Rogue: 479 ед.

На какие автомобили из США снизились цены в 2023 году

Выпуска с 2016 года;

премиум-сегмент выпуска от 2015;

7-местные модели.

Как долго ждать авто из США в Украине

Уже через месяц после покупки авто на аукционе в Америке ее доставят по морю в один из портов Европейского союза, где она будет ждать перевозки в Украину.

Ранее мы писали, что б/у автомобили в Европе продолжают дешеветь. Также мы публиковали ТОП-15 электрокаров с пробегом в Украине в 2023 году.