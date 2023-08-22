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ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году

22 августа 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году
Tesla Model 3 — самое популярное подержанное авто из США в Украине. На изображении Tesla этой модели в Одессе. Фото: auto.bigmir.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В 2023 году цены на определенные модели подержанных автомобилей в США снизились на 20-50%. С января по июль в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс. машин, ввезенных из Америки.

Об этом сообщил Укравтопром.

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  • Бензиновые: 51%;
  • электрокары: 29%;
  • гибриды: 7%;
  • ГБО: 7%;
  • дизельные: 6%.

ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году

  1. Tesla Model 3: 1156 единиц;
  2. Ford Escape: 779 ед.;
  3. Volkswagen Passat: 753 ед.;
  4. Nissan Leaf: 721 ед.;
  5. Jeep Cherokee: 712 ед.;
  6. Tesla Model S: 630 ед.;
  7. Tesla Model Y: 623 ед.;
  8. Ford Focus: 550 ед.;
  9. BMW X5: 533 ед.;
  10. Nissan Rogue: 479 ед.

На какие автомобили из США снизились цены в 2023 году

  • Выпуска с 2016 года;
  • премиум-сегмент выпуска от 2015;
  • 7-местные модели.

Как долго ждать авто из США в Украине

Уже через месяц после покупки авто на аукционе в Америке ее доставят по морю в один из портов Европейского союза, где она будет ждать перевозки в Украину.

Ранее мы писали, что б/у автомобили в Европе продолжают дешеветь. Также мы публиковали ТОП-15 электрокаров с пробегом в Украине в 2023 году.

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