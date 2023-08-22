ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году
22 августа 2023 11:30
Tesla Model 3 — самое популярное подержанное авто из США в Украине. На изображении Tesla этой модели в Одессе. Фото: auto.bigmir.net
В 2023 году цены на определенные модели подержанных автомобилей в США снизились на 20-50%. С января по июль в Украине было зарегистрировано 12,9 тыс. машин, ввезенных из Америки.
Об этом сообщил Укравтопром.
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- Бензиновые: 51%;
- электрокары: 29%;
- гибриды: 7%;
- ГБО: 7%;
- дизельные: 6%.
ТОП-10 подержанных американских авто в Украине в 2023 году
- Tesla Model 3: 1156 единиц;
- Ford Escape: 779 ед.;
- Volkswagen Passat: 753 ед.;
- Nissan Leaf: 721 ед.;
- Jeep Cherokee: 712 ед.;
- Tesla Model S: 630 ед.;
- Tesla Model Y: 623 ед.;
- Ford Focus: 550 ед.;
- BMW X5: 533 ед.;
- Nissan Rogue: 479 ед.
На какие автомобили из США снизились цены в 2023 году
- Выпуска с 2016 года;
- премиум-сегмент выпуска от 2015;
- 7-местные модели.
Как долго ждать авто из США в Украине
Уже через месяц после покупки авто на аукционе в Америке ее доставят по морю в один из портов Европейского союза, где она будет ждать перевозки в Украину.
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