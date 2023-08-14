Подержанные автомобили в Европе продолжают дешеветь

Цены на подержанные автомобили в ЕС снижаются, но они все еще выше, чем до пандемии коронавируса. Фото: Аутоэксотика

По итогам июля цены на подержанные автомобили в Евросоюзе стабилизировались и несколько снизились. Так, по отношению к июлю прошлого года цены на машины с пробегом уменьшились на 13,6%, но они все еще на 25,6% выше, чем до пандемии COVID-19 того же месяца 2019 года.

Об этом сообщила цифровая автомобильная платформа для покупки и продажи подержанных автомобилей онлайн AUTO1 Group.

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Что такое ценовой индекс AUTO1 Group

Ценовой индекс AUTO1 Group разработан на базе данных компании, охватывающей информацию о 3,6 млн сделок купли-продажи автомобилей. Точкой отсчета для расчета индекса является январь 2015 (базовое значение 100), с которым и сравнивают цены.

График: AUTO1 Group

Самые дорогие и дешевые авто

Самыми дорогими авто с пробегом были в июле 2022 года — индекс цен составил рекордные 171,6. В июле 2023 года цены на подержанные автомобили оказались самыми низкими за последние 12 месяцев — индекс AUTO1 Group снизился на 2,6% по сравнению с июнем.

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