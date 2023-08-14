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Вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати

14 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати
Ціни на вживані авто в ЄС знижуються, але вони все ще вищі, ніж до пандемії коронавірусу. Фото: Аutoeksotika
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За підсумками липня ціни на вживані автомобілі в Євросоюзі стабілізувалися та дещо знизилися. Так, відносно липня минулого року ціни на машини з пробігом зменшились на 13,6%, але вони все ще на 25,6% вищі, ніж до пандемії COVID-19 того ж місяця 2019 року.

Про це повідомила цифрова автомобільна платформа для купівлі та продажу вживаних автомобілів онлайн AUTO1 Group.

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Що таке ціновий індекс AUTO1 Group

Ціновий індекс AUTO1 Group розроблено на базі даних компанії, яка охоплює інформацію про 3,6 млн угод купівлі-продажу автомобілів. Точкою відліку для розрахунку індексу є січень 2015 року (базове значення 100), з яким й порівнюють ціни.

Графік: AUTO1 Group

Найдорожчі та найдешевші авто

Найдорожчими авто з пробігом були у липні 2022 року — індекс цін склав рекордні 171,6. У липні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців — індекс AUTO1 Group знизився на 2,6% у порівнянні з червнем.

Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних пікапів в Україні. Також експерти назвали чотири моделі бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні у 2023 році.

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