Вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати
За підсумками липня ціни на вживані автомобілі в Євросоюзі стабілізувалися та дещо знизилися. Так, відносно липня минулого року ціни на машини з пробігом зменшились на 13,6%, але вони все ще на 25,6% вищі, ніж до пандемії COVID-19 того ж місяця 2019 року.
Про це повідомила цифрова автомобільна платформа для купівлі та продажу вживаних автомобілів онлайн AUTO1 Group.
Що таке ціновий індекс AUTO1 Group
Ціновий індекс AUTO1 Group розроблено на базі даних компанії, яка охоплює інформацію про 3,6 млн угод купівлі-продажу автомобілів. Точкою відліку для розрахунку індексу є січень 2015 року (базове значення 100), з яким й порівнюють ціни.
Найдорожчі та найдешевші авто
Найдорожчими авто з пробігом були у липні 2022 року — індекс цін склав рекордні 171,6. У липні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців — індекс AUTO1 Group знизився на 2,6% у порівнянні з червнем.
Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних пікапів в Україні. Також експерти назвали чотири моделі бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні у 2023 році.