Вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати

Ціни на вживані авто в ЄС знижуються, але вони все ще вищі, ніж до пандемії коронавірусу. Фото: Аutoeksotika

За підсумками липня ціни на вживані автомобілі в Євросоюзі стабілізувалися та дещо знизилися. Так, відносно липня минулого року ціни на машини з пробігом зменшились на 13,6%, але вони все ще на 25,6% вищі, ніж до пандемії COVID-19 того ж місяця 2019 року.

Про це повідомила цифрова автомобільна платформа для купівлі та продажу вживаних автомобілів онлайн AUTO1 Group.

Читайте також:

Що таке ціновий індекс AUTO1 Group

Ціновий індекс AUTO1 Group розроблено на базі даних компанії, яка охоплює інформацію про 3,6 млн угод купівлі-продажу автомобілів. Точкою відліку для розрахунку індексу є січень 2015 року (базове значення 100), з яким й порівнюють ціни.

Графік: AUTO1 Group

Найдорожчі та найдешевші авто

Найдорожчими авто з пробігом були у липні 2022 року — індекс цін склав рекордні 171,6. У липні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців — індекс AUTO1 Group знизився на 2,6% у порівнянні з червнем.

Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних пікапів в Україні. Також експерти назвали чотири моделі бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні у 2023 році.