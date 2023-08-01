ТОП-4 бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні

Сьогодні автолюбителі часто шукають машини в найдоступніших сегментах. Фото: realno.te.ua

Сьогодні водії часто шукають бюджетні авто, які потрібні їм для роботи, тому головними вимогами до машини стають дешевизна, доступне обслуговування та надійність. В Україні можна придбати саме такі вживані автомобілі приблизно за 100 тис. грн.

Про це написали Wheel-News.

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Daewoo Matiz

Фото: wikipedia

Ідеальне авто для кур'єрів. Дешеве обслуговування, гарна керованість та відсутність великих проблем з паркуванням через компактні розміри авто. Експерти радять звернути увагу на автомобілі першого покоління в кузові 2007-2010 років з механічною КПП та 1,0-літровим мотором.

Kia Cerato

Фото: wikipedia

Розгляньте моделі 2005-2007 років з пробігом до 300 тис. км з механічною КПП та 1,6-літровим двигуном. Варіанти на автоматі дорожчі.

Hyundai Accent

Фото: wikipedia

Радять друге покоління 2005-2010 років з пробігом до 300 тис. км на механічній КПП з 1,6-літровим двигуном.

Skoda Fabia

Фото: wikipedia

Варті уваги модифікації 2003-2005 років без вагомих нарікань до кузова з механічним КПП та 1,2 або 1,4-літровим мотором.

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