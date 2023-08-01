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ТОП-4 бюджетных и надежных б/у авто на каждый день в Украине.

1 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-4 бюджетных и надежных подержанных авто на каждый день в Украине.
Сегодня автолюбители зачастую ищут машины в наиболее доступных сегментах. Фото: realno.te.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня водители часто ищут бюджетные автомобили, которые нужны им для работы, поэтому главными требованиями к машине становятся дешевизна, доступное обслуживание и надежность. В Украине можно приобрести именно такие подержанные автомобили примерно на 100 тыс. грн.

Об этом написали Wheel-News.

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Daewoo Matiz

Фото: wikipedia

Идеальный автомобиль для курьеров. Дешевое обслуживание, хорошая управляемость и отсутствие больших проблем с парковкой из-за компактных размеров авто. Эксперты советуют обратить внимание на автомобили первого поколения в кузове 2007-2010 годов с механической КПП и 1,0-литровым мотором.

Kia Cerato

Фото: wikipedia

Рассмотрите модели 2005-2007 годов с пробегом до 300 тыс. км с механической КПП и 1,6-литровым двигателем. Варианты на автомате более дорогие.

Hyundai Accent

Фото: wikipedia

Советуют второе поколение 2005-2010 годов с пробегом до 300 тыс. км на механической КПП с 1,6-литровым двигателем.

Skoda Fabia

Фото: wikipedia

Достойны внимания модификации 2003-2005 годов без веских нареканий к кузову с механическим КПП и 1,2 или 1,4-литровым мотором.

Ранее мы писали о лучших семейных внедорожниках 2023 года. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году.

 

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