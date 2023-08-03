Вживані авто: скільки продали в Україні у липні 2023 року

В липні в Україну імпортували максимальну кількість вживаних авто. Фото: newskorr

У липні 2023 року в Україні продано 101,3 тис. вживаних автомобілів. Результат майже на 12% гірший ніж за аналогічний період торік, але на понад 1% вищий ніж у червні цього року.

Про це повідомили експерти Інституту досліджень авторинку.

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Вживані авто з-за кордону

Реалізація вживаних імпортних авто з-за кордону показала максимальний результат з грудня 2022 року — 18,5 тис. Але у загальній структурі продаж в Україні такі авто займають лише трохи більш як 18%. Показник імпорту на 61% менший, ніж у липні торік, але майже на 2% більший, ніж у червні цього року.

Вживані авто перепродані на внутрішньому ринку

Більшість машин з пробігом Україні перепродали на внутрішньому ринку — 82,8 тис. або майже 82%. Цей результат майже на 2% нижчий за перепродажі у червні 2023-го, але на понад 23% вищий ніж у липні минулого року, коли значну кількість авто з пробігом привозили з-за кордону з нульовим розмитненням.

Найпопулярніші бренди серед вживаних авто в Україні

Volkswagen — 3,7 тис. одиниць (19,9%); Renault — 1,9 тис. од. Nissan — 1,4 тис. од. (7,6%); Skoda — 1,4 тис. од. (7,6%); Audi — 1,3 тис. од. (6,9%).

Найпопулярніші в Україні марки вживаних авто в з-за кордону

Volkswagen Golf — 1438 од. Skoda Octavia — 889 од. Renault Megane — 729 од. Volkswagen Passat — 711 од. Renault Scenic — 522 од. Nissan Leaf — 509 од. Nissan Qashqai — 378 од. Volkswagen Touran — 362 од. Volkswagen Tiguan — 357 од. Audi A4 — 350 од.

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