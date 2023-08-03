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Скільки та яких вживаних авто купили в Україні у липні 2023 року

3 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Вживані авто: скільки продали в Україні у липні 2023 року
В липні в Україну імпортували максимальну кількість вживаних авто. Фото: newskorr
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У липні 2023 року в Україні продано 101,3 тис. вживаних автомобілів. Результат майже на 12% гірший ніж за аналогічний період торік, але на понад 1% вищий ніж у червні цього року.

Про це повідомили експерти Інституту досліджень авторинку.

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Вживані авто з-за кордону

Реалізація вживаних імпортних авто з-за кордону показала максимальний результат з грудня 2022 року — 18,5 тис. Але у загальній структурі продаж в Україні такі авто займають лише трохи більш як 18%. Показник імпорту на 61% менший, ніж у липні торік, але майже на 2% більший, ніж у червні цього року.

Вживані авто перепродані на внутрішньому ринку

Більшість машин з пробігом Україні перепродали на внутрішньому ринку — 82,8 тис. або майже 82%. Цей результат майже на 2% нижчий за перепродажі у червні 2023-го, але на понад 23% вищий ніж у липні минулого року, коли значну кількість авто з пробігом привозили з-за кордону з нульовим розмитненням.

Найпопулярніші бренди серед вживаних авто в Україні

  1. Volkswagen — 3,7 тис. одиниць (19,9%);
  2. Renault — 1,9 тис. од.
  3. Nissan — 1,4 тис. од. (7,6%);
  4. Skoda — 1,4 тис. од. (7,6%);
  5. Audi — 1,3 тис. од. (6,9%).

Найпопулярніші в Україні марки вживаних авто в з-за кордону

  1. Volkswagen Golf — 1438 од.
  2. Skoda Octavia — 889 од.
  3. Renault Megane — 729 од.
  4. Volkswagen Passat — 711 од.
  5. Renault Scenic — 522 од.
  6. Nissan Leaf — 509 од.
  7. Nissan Qashqai — 378 од.
  8. Volkswagen Touran — 362 од.
  9. Volkswagen Tiguan — 357 од.
  10. Audi A4 — 350 од.

Раніше ми писали, чому українці почали позбавлятися від своїх авто в Німеччині. Також публікували ТОП-4 бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні.

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