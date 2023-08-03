Вживані авто: скільки продали в Україні у липні 2023 року

Скільки та яких вживаних авто купили в Україні у липні 2023 року
У липні 2023 року в Україні продано 101,3 тис. вживаних автомобілів. Результат майже на 12% гірший ніж за аналогічний період торік, але на понад 1% вищий ніж у червні цього року.
Про це повідомили експерти Інституту досліджень авторинку.
Вживані авто з-за кордону
Реалізація вживаних імпортних авто з-за кордону показала максимальний результат з грудня 2022 року — 18,5 тис. Але у загальній структурі продаж в Україні такі авто займають лише трохи більш як 18%. Показник імпорту на 61% менший, ніж у липні торік, але майже на 2% більший, ніж у червні цього року.
Вживані авто перепродані на внутрішньому ринку
Більшість машин з пробігом Україні перепродали на внутрішньому ринку — 82,8 тис. або майже 82%. Цей результат майже на 2% нижчий за перепродажі у червні 2023-го, але на понад 23% вищий ніж у липні минулого року, коли значну кількість авто з пробігом привозили з-за кордону з нульовим розмитненням.
Найпопулярніші бренди серед вживаних авто в Україні
- Volkswagen — 3,7 тис. одиниць (19,9%);
- Renault — 1,9 тис. од.
- Nissan — 1,4 тис. од. (7,6%);
- Skoda — 1,4 тис. од. (7,6%);
- Audi — 1,3 тис. од. (6,9%).
Найпопулярніші в Україні марки вживаних авто в з-за кордону
- Volkswagen Golf — 1438 од.
- Skoda Octavia — 889 од.
- Renault Megane — 729 од.
- Volkswagen Passat — 711 од.
- Renault Scenic — 522 од.
- Nissan Leaf — 509 од.
- Nissan Qashqai — 378 од.
- Volkswagen Touran — 362 од.
- Volkswagen Tiguan — 357 од.
- Audi A4 — 350 од.
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