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Українці почали позбавлятися від своїх авто в Німеччині: які причини

2 серпня 2023 11:06
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Українські авто в Німеччині: чому їх почали масово продавати
Українці в Німеччині змушені продавати свої авто через невизначеність з реєстрацією транспортних засобів. Фото: auto24
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В більшості країн ЄС від початку повномасштабної війни біженці мали право користуватися авто на українських номерах протягом шести місяців, але згодом цей термін подовжили до року. Наразі з цього питання існує невизначеність, яка змушує українців, зокрема в Німеччині, масово продавати свої авто.

Про це написала Avtosota.

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Чи потрібно перереєструвати українське авто в Німеччині

За інформацією німецько-українського об’єднання "Українське майбутнє", не існує жодних винятків для українських авто в Німеччині — вони мають бути перереєстровані протягом року з моменту в'їзду в країну. Не плутайте з ситуацією з українськими водійськими посвідченнями, якими в Європі сьогодні можна користуватися без обмежень.

Особливості місцевого законодавства в Німеччині

Через відсутність чітких роз'яснень з боку центральної влади, різні федеральні землі по-своєму тлумачать положення про перереєстрацію українських авто. Так, земля Саксонія-Ангальт нещодавно продовжила термін користування автомобілями з українськими номерами до двох років з моменту перетину кордону. Виходить, що авто з українськими номерами буде легально їздити по Саксонії, а на інших федеральних землях — ні. Така плутанина шкодить ситуації.

Наслідки для українських авто в Німеччині

Все це змусило багатьох українських автовласників в Німеччині або повернути свої автомобілі в Україну, або довірили їх використання та продаж родичам на батьківщині за довіреністю.

Раніше ми писали про брак професійних водіїв в ЄС та перспективи українців на роботу. Також повідомляли про зміни, які відбулися у правилах дії українських водійських прав у Великій Британії.

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