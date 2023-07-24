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ЄС бракує професійних водіїв: які перспективи українців на роботу

24 липня 2023 15:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ЄС бракує професійних водіїв: які перспективи українців на роботу
Молоді українки можуть скористатися можливістю працювати в ЄС водіями вантажівок або автобусів. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Євросоюзі паніка — через вихід великої кількості водіїв вантажівок та автобусів на пенсію, дефіцит цієї категорії працівників у ЄС вже становить 600 тис. вакансій. Через це європейські експерти пропонують радикальні зміни в законодавстві ЄС, що дасть додатковий шанс на роботу й українцям.

Про це повідомило Авто 24.

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Міжнародна спілка автомобільного транспорту (IRU) із захисту інтересів ЄС зазначила, що до 2026 року в Євросоюзі бракуватиме понад два мільйони водіїв, що негативно вплине на половину всіх вантажних та мільйони пасажирських перевезень.

Нові правила ЄС

За новими правилами ЄС, які ще не набули чинності, права категорії С із допуском на управління транспортним засобом понад 7,5 т можна отримати вже у 17 років. Щоправда, водити такі вантажівки з 17 років можна буде лише в рейсах у супроводі водія-наставника, але вже з 18 років — самостійно.

Також пропонується надати можливість молодим кандидатам у водії складати іспити в ЄС навіть, якщо вони не володіють мовою країни проживання. Щобільше, IRU закликали надати кандидатам  можливість для складання іспитів за межами Євросоюзу, щоб вони навчалися рідною мовою, зокрема для майбутніх водіїв вантажівок, автобусів та міжміських автобусів категорії C1/C1E, C/CE, D1/D1E та D/DE.

Це допоможе залучити до роботи на дорогах ЄС молодь з сусідніх країн. На наших юнаків, поки Україна воює, це не поширюється. А ось молоді українки можуть скористатися можливістю працювати в ЄС водіями вантажівок або автобусів.

Українські водії в ЄС сьогодні

Згідно з постановою Кабміну від 20 травня 2022 року, для ліцензованих перевізників дозволяється перетинати кордон України на транспортному засобі масою від 3,5 т і більше:

  • один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;
  • два водії — на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів. У разі неповернення водія після закінчення 45-денного терміну "Укртрансбезпека" може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем терміном на 3 місяці.

Раніше ми писали, які зміни відбулися в дії українських водійських прав у Великій Британії. А також повідомляли, чи будуть позбавляти прав українських пенсіонерів в ЄС.

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