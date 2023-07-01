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В ЄС пенсіонерів позбавлятимуть водійського посвідчення: чи торкнеться це українців

1 липня 2023 09:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ЄС пенсіонерів позбавлятимуть водійського посвідчення: чи торкнеться це українців
Пенсіонери за кермом. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Починаючи з січня 2024 року у країнах Європейського Союзу набуде чинності новий закон, згідно з яким пенсіонерів почнуть позбавляти водійського посвідчення. Нововведення торкнуться також українців, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС. 

Про це йдеться у матеріалі видання Avtosota

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Відтак, новий закон набуде чинності з січня 2024 року. Впровадження цього закону узгоджується з ініціативою Vision Zero, мета якої — підвищити безпеку дорожнього руху та зменшити кількість аварій. 

Закон стосується людей, віком від 65 років. Він виявлятиме потенційні проблеми з концентрацією уваги та оцінюватиме психологічне благополуччя літніх автомобілістів. 

Повідомляється, що зміни торкнуться й українців, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС і підпадають під вікову категорію. 

Основні зміни

Для того, щоб зберегти своє посвідчення, літні водії повинні проходити психологічні обстеження.

Окрім цього, Європейська Комісія може запровадити курси для підвищення кваліфікації для водіїв віком від 70 років і старше. 
Мета курсів — ознайомити водіїв з новими правилами дорожнього руху, технологіями та технікою водіння, щоб вони залишалися добре поінформованими та могли безпечно пересуватися дорогами.

Також можуть запровадити щорічний медичний огляд для осіб віком 75 років і старше, щоб забезпечити своєчасне виявлення та вирішення будь-яких вікових проблем зі здоров’ям. 

Що стосується посвідчень, то їх, ймовірно, будуть видавати водіям старшого віку на п’ять років, на відміну від стандартного десятирічного терміну дії. 

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

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