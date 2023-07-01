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В ЕС пенсионеров будут лишать водительского удостоверения: коснется ли это украинцев

1 июля 2023 09:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ЕС пенсионеров будут лишать водительского удостоверения: коснется ли это украинцев
Пенсионеры за рулем. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная с января 2024 года в странах Европейского Союза вступит в силу новый закон, согласно которому пенсионеров начнут лишать водительского удостоверения. Нововведения коснутся также украинцев, которые находятся под временной защитой ЕС.

Об этом говорится в материале издания Avtosota.

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Следовательно, новый закон вступит в силу с января 2024 года. Внедрение этого закона согласовывается с инициативой Vision Zero, цель которой — повысить безопасность дорожного движения и уменьшить количество аварий.

Закон касается людей старше 65 лет. Он будет проявлять потенциальные проблемы с концентрацией внимания и оценивать психологическое благополучие пожилых автомобилистов.

Сообщается, что изменения коснутся и украинцев, которые находятся под временной защитой ЕС и подпадают под возрастную категорию.

Основные изменения

Для того чтобы сохранить свое удостоверение, пожилые водители должны проходить психологические обследования.

Кроме того, Европейская Комиссия может ввести курсы для повышения квалификации для водителей в возрасте от 70 лет и старше.
Цель курсов — ознакомить водителей с новыми правилами дорожного движения, технологиями и техникой вождения, чтобы они оставались хорошо информированными и могли безопасно передвигаться по дорогам.

Также могут ввести ежегодное медицинское освидетельствование для лиц в возрасте 75 лет и старше, чтобы обеспечить своевременное выявление и решение любых возрастных проблем со здоровьем.

Что касается удостоверений, то их, вероятно, будут выдавать водителям постарше на пять лет, в отличие от стандартного десятилетнего срока действия.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд. грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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