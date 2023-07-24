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ЕС не хватает профессиональных водителей: какие перспективы украинцев на работу

24 июля 2023 15:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ЕС не хватает профессиональных водителей: какие перспективы украинцев на работу
Молодые украинки могут воспользоваться возможностью работать в ЕС водителями грузовиков или автобусов. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Евросоюзе паника — из-за выхода большого количества водителей грузовиков и автобусов на пенсию, дефицит этой категории работников в ЕС уже составляет 600 тыс. вакансий. Поэтому европейские эксперты предлагают радикальные изменения в законодательстве ЕС, что даст дополнительный шанс на работу и украинцам.

Об этом сообщил Авто 24.

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Международный союз автомобильного транспорта (IRU) по защите интересов ЕС отметил, что к 2026 году в Евросоюзе будет не хватать более двух миллионов водителей, что негативно повлияет на половину всех грузовых и миллионы пассажирских перевозок.

Новые правила ЕС

По новым еще не вступившим в силу правилам ЕС права категории С допуском на управление транспортным средством свыше 7,5 т можно получить уже в 17 лет. Правда, водить такие грузовики с 17 лет можно будет только в рейсах в сопровождении водителя-наставника, но уже с 18 лет самостоятельно.

Также предлагается предоставить возможность молодым кандидатам в водители сдавать экзамены в ЕС даже если они не владеют языком страны проживания. Более того, IRU призвали предоставить кандидатам возможность для сдачи экзаменов за пределами Евросоюза, чтобы они учились на родном языке, в частности для будущих водителей грузовиков, автобусов и междугородних автобусов категории C1/C1E, C/CE, D1/D1E и D/DE.

Это поможет привлечь к работе на дорогах ЕС молодежь из соседних стран. На наших юношей, пока Украина воюет, это не распространяется. А вот молодые украинки могут воспользоваться возможностью работать в ЕС водителями грузовиков или автобусов.

Украинские водители в ЕС сегодня

Согласно постановлению Кабмина от 20 мая 2022 года для лицензированных перевозчиков разрешается пересекать границу Украины на транспортном средстве массой от 3,5 т и более:

  • один водитель на грузовом транспортном средстве лицензиата;
  • два водителя — на пассажирском транспортном средстве (автобусе) лицензиата.

Водители могут находиться за границей не более 45 календарных дней. В случае не возврата водителя по истечении 45-дневного срока "Укртрансбезопасность" может прекратить доступ лицензиата к Единому комплексу информационных систем сроком на 3 месяца.

Ранее мы писали, какие изменения произошли в действии украинских водительских прав в Великобритании. А также сообщали, будут ли лишать прав украинских пенсионеров в ЕС.

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