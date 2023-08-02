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Украинцы начали избавляться от своих автомобилей в Германии: какие причины

2 августа 2023 11:06
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Украинские авто в Германии: почему их начали массово продавать
Украинцы в Германии вынуждены продавать свои авто из-за неопределенности с регистрацией транспортных средств. Фото: auto24
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В большинстве стран ЕС с начала полномасштабной войны беженцы имели право пользоваться автомобилем на украинских номерах в течение шести месяцев, но впоследствии этот срок продлили до года. Сейчас по этому вопросу существует неопределенность, что заставляет украинцев, в частности в Германии, массово продавать свои авто.

Об этом написала Avtosota.

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Нужно ли перерегистрировать украинский автомобиль в Германии

По информации немецко-украинского объединения "Украинское будущее", не существует никаких исключений для украинских автомобилей в Германии — они должны быть перерегистрированы в течение года с момента въезда в страну. Не путайте с ситуацией с украинскими водительскими удостоверениями, которыми в Европе сегодня можно пользоваться без ограничений.

Особенности местного законодательства в Германии

Из-за отсутствия четких разъяснений со стороны центральных властей, разные федеральные земли по-своему толкуют положение о перерегистрации украинских авто. Так, земля Саксония-Ангальт недавно продлила срок пользования автомобилями с украинскими номерами до двух лет с момента пересечения границы. Выходит, что авто с украинскими номерами будет легально ездить по Саксонии, а на других федеральных землях — нет. Такая неразбериха вредит ситуации.

Последствия для украинских автомобилей в Германии

Все это заставило многих украинских автовладельцев в Германии либо вернуть свои автомобили в Украину, либо доверили их использование и продажу родственникам по доверенности.

Раньше мы писали о нехватке профессиональных водителей в ЕС и перспективах украинцев на работу. Также сообщалось об изменениях, которые произошли в правилах действия украинских водительских прав в Великобритании.

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