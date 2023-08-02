Украинские авто в Германии: почему их начали массово продавать

Украинцы начали избавляться от своих автомобилей в Германии: какие причины
В большинстве стран ЕС с начала полномасштабной войны беженцы имели право пользоваться автомобилем на украинских номерах в течение шести месяцев, но впоследствии этот срок продлили до года. Сейчас по этому вопросу существует неопределенность, что заставляет украинцев, в частности в Германии, массово продавать свои авто.
Об этом написала Avtosota.
Нужно ли перерегистрировать украинский автомобиль в Германии
По информации немецко-украинского объединения "Украинское будущее", не существует никаких исключений для украинских автомобилей в Германии — они должны быть перерегистрированы в течение года с момента въезда в страну. Не путайте с ситуацией с украинскими водительскими удостоверениями, которыми в Европе сегодня можно пользоваться без ограничений.
Особенности местного законодательства в Германии
Из-за отсутствия четких разъяснений со стороны центральных властей, разные федеральные земли по-своему толкуют положение о перерегистрации украинских авто. Так, земля Саксония-Ангальт недавно продлила срок пользования автомобилями с украинскими номерами до двух лет с момента пересечения границы. Выходит, что авто с украинскими номерами будет легально ездить по Саксонии, а на других федеральных землях — нет. Такая неразбериха вредит ситуации.
Последствия для украинских автомобилей в Германии
Все это заставило многих украинских автовладельцев в Германии либо вернуть свои автомобили в Украину, либо доверили их использование и продажу родственникам по доверенности.
Раньше мы писали о нехватке профессиональных водителей в ЕС и перспективах украинцев на работу. Также сообщалось об изменениях, которые произошли в правилах действия украинских водительских прав в Великобритании.